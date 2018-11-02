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BOHEMIAN RHAPSODY

Rami Malek'in ünlü müzisyen Freddy Mercury'ye hayat verdiği "Bohemian Rhapsody", 60'lı yılların sonunda Londra'da kurulan ve tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen'in solisti Freddie Mercury'yi ve Mercury'nin liderlik ettiği grubun "Live Aid" konserine kadar ilerleyen sürecini ele alıyor.