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BEBEK GELİYORUM DEMEZ

Başrollerini Başak Parlak ve Ali İl'in üstlendiği "Bebek Geliyorum Demez", hayallerinin peşinden giden genç bir kadının hamile olduğunu öğrenmesinin ardından değişen hayatını anlatıyor.

Cezmi Baskın, Seray Gözler, Mehmet Ali Kaptanlar, Sema Atalay, Nazlı Tosunoğlu, Melih Selçuk ve Feride Çetin gibi isimlerin de rol aldığı filmin yönetmenliğini Hakan Cigaoğlu yaptı.