Haftanın en soğuk gecesinde yağışlar Anadolu’da yer yer kar şeklinde düştü.

Salı gecesi ve çarşamba günü geniş bir alanda yağmur bekleniyor fakat yağışların bir kısmı kuvvetli sağanak şeklinde görülecek. Bu durum deprem bölgesinde hayatı daha da zorlaştıracaktır en azından yetkililerin ve vatandaşların hazırlıklı olmasında yarar var. Gölbaşı, Doğanşehir, Elbistan, Ekinözü arasında kalan alan en kuvvetli yağışlara maruz kalacak görünüyor.

Bölgede Sivas, Malatya, Elbistan, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevresi genel olarak yağışlı havanın içinde kalacak. Perşembe günü sabahı yağışların azalmasını ve Diyarbakır yönünde etkili olmasını bekleyebiliriz. Cuma günü Maraş-Osmaniye arasında yine yağmur görülecektir ama bugün aldığımız yağışlarına göre daha zayıf yağabilir.

Güneydoğu'ya esen kuvvetli rüzgar bölgedeki toz konsantrasyonunu yükseltiyor, enkaz ve yıkım tozları ile birleşince gelecek 3 gün hava kalitesi sorunlu.

Bölgede hava sıcaklıkları 5 ila 10 derece arasında seyrediyor, soğuk ve ıslak hava her şeyi daha da ağırlaştırıyor.

10 günlük tahminlerde birden çok kez kuruyup ıslanacak zemin ve sıcaklık dalgalanmaları söz konusu, bölgede hava 19-20 Mart tarihine kadar aralıklarla yağışlı olacak.

Marmara kıyıları poyrazla üşürken güneş artık ısıtıyor, güneş altında hissedilen sıcaklıklar İstanbul’da 20 dereye kadar ulaşıyor.

Ege’de çarşamba akşamı ve gecesi son 48 saatte aralıklarla olduğu gibi kuvvetli sağanak altında geçecek. Perşembe günü akşamına kadar kıyı Ege’de ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı.