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Bu hafta tutulmanın ardından içe bakış, derinleşme eksikleri anlama ve dönüştürmek için koşullar çok uygun. Dikkatli ve sağduyulu ilerlemek önemli. Yeni Ay ile ihtiyaçları giderecek fırsatlar gelişirken, yeni girişimler için tedbirli davranmak gerekir. Hafta boyunca Satürn ve Plüton arasında sıkışan Güneş, büyük dönüşümler için fırsatlar sunarken, yoğun baskı hissedebiliriz.