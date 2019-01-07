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Bu hafta tutulmanın ardından içe bakış, derinleşme eksikleri anlama ve dönüştürmek için koşullar çok uygun. Dikkatli ve sağduyulu ilerlemek önemli. Yeni Ay ile ihtiyaçları giderecek fırsatlar gelişirken, yeni girişimler için tedbirli davranmak gerekir. Hafta boyunca Satürn ve Plüton arasında sıkışan Güneş, büyük dönüşümler için fırsatlar sunarken, yoğun baskı hissedebiliriz.
Uranüs düz harekete geçiyor. Uranüs Koç burcunda meraklı, anda yaşayan, esinlenen, hayal kuran vasıflarımızı yüceltirken, farkındalığa ve büyüme ve gelişme ihtiyacına vurgu yapar. Retrodan düz harekete geçişte coşkuyla, inat çatışabilir. Sabırsız ve tahammülsüz davrandığımız durumlar oluşur. Bir yandan yenilenmek isterken diğer yandan kaşif vasıflar etkinleşirken, işlerin arkasını getirmekte sorunlar yaşayabiliriz. Tatminsizlik yüzünden elimizdekini kaçırabiliriz.
Venüs Yay'a ilerliyor. Ateş elementinde artış yaşanıyor. İlişkilerde özgürlüğüne düşkün tavırlar artabilir. Yeni deneyimlere açık, sınırlanmak istemeyen güdülerimiz aktif olacak. Venüs Yay'da inançlar konusunda savaşçı tavırları açığa çıkarabilir. Güneş Satürn kavuşumunun vurguladığı uzun vadeli tasarruf zorunluluğunu Venüs Yay'da geçici zevkler için bozmaya çalışabilir. Finansal konularda gereksiz riskler almaktan, aşırı harcamadan ve borçlanmadan kaçınmak faydalı olur.
KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM
Yenilenme arzunuz artıyor. Hayal kuran vasıflarınız artarken, çocuksu tavırlar sergileyebilirsiniz. Coşkuyla, inat çatışabilir. Kaşif vasıflar etkinleşirken, işlerin arkasını getirmekte sorunlar yaşayabilirsiniz. Sabırsız ve tahammülsüz davrandığımız durumlar oluşabilir. Bir yandan yenilenmek isterken diğer yandan tatminsizlik yüzünden elinizdekini kaçırabilirsiniz. İlişkilerde tepkisel tutumlardan kaçınmak faydalı olur. Kariyer alanında baskıcı olaylar gelişebilir. Yurtdışı, yabancılar, seyahatler, yüksek eğitim alanında gelişmeler olabilir.
BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM
Yeni Ay'la kariyer alanında ihtiyaçları giderecek fırsatlar gelişirken, yeni girişimler için tedbirli davranmak gerekir. Yurt dışı yabancılar, üniversiteler alanınızda hafta boyunca Satürn ve Plüton arasında sıkışan Güneş büyük dönüşümler için fırsatlar sunarken, yoğun baskı hissedebilirsiniz. Hukuki konularda hassasiyetler gelişebilir. İş, sağlık ve günlük rutinler, birlikte çalıştığınızı ve hizmet aldığınız insanlarla ilgili gelişmeler olabilir.
İKİZLER BURCU HAFTALIK YORUM
Sosyal çevrede değişiklik olası. Bir gruba ait olma, sportif faaliyetler, takım çalışmalarında gelişmeler yaşanabilir. Gruplar içinde sabırsız ve tahammülsüz davrandığınız durumlar oluşabilir. İlişkiler alanında bir yandan yenilenmek isterken diğer yandan tatminsizlik yüzünden elinizdekini kaçırabilirsiniz. Anlaşmalar sözleşmelerde hareket yaşanabilir. Önemli olayları peş peşe yaşayabilirsiniz. Özdisiplin ve rutin dahilinde çalışmak önem kazanıyor.
YENGEÇ BURCU HAFTALIK YORUM
Bu hafta önemli olaylar gelişebilir. Yaşantınızda ertelenmiş pek çok olay eş zamanlı çözüme ulaşabilir. İlişkilerde yoğun baskı hissedebilirsiniz. Bu hafta tutulmanın ardından içe bakış, derinleşme eksikleri anlama ve dönüştürmek için koşullar çok uygun. İlişkilerde dikkatli ve sağduyulu ilerlemek önemli. Yeni Ay'la iş, kariyer alanlarında ihtiyaçları giderecek fırsatlar gelişirken tedbiri elden bırakmadan objektif davranın. Uzun süredir sorun yaratan ilişkilerde sonlanmalar yaşanabilir.
ASLAN BURCU HAFTALIK YORUM
Düzen ihtiyacınız artıyor. Yaşam alanınızı arındırma ve yenileme arzunuz çok yüksek. İş, sağlık ve günlük rutinlerde yeni ayla ihtiyaçları giderecek fırsatlar gelişirken, yeni girişimler için tedbirli davranmak gerekir. Hafta boyunca Satürn ve Plüton arasında sıkışan Güneş bu alanlarda yoğun baskıya sebep olabilir. Yaratıcı beceriler artarken, spor, romantik konularda heyecan arayışı artabilir. Spekülatif işlerden, kumar ve borsada riskli konulardan kaçının. Kısa vadeli kazanımlarda uzun vadeli sonuçları hesaplamak önemli.
BAŞAK BURCU HAFTALIK YORUM
Yaratıcı beceriler, romantik konular, çocuklarla ilgili yorucu bir haftada olabilir. Kendinizi baskı altında hissederken, bazı konularda çözüm arayışınız sonuç vermeyebilir. İşlerin arkasını getirmekte sorunlar yaşayabilir, sabırsız ve tahammülsüz davrandığınız durumlar oluşabilir. Finansal konularda bir yandan yenilenmek isterken diğer yandan tatminsizlik yüzünden elinizdekini kaçırabilirsiniz. Yatırım imkanları, araç, menkul alım satımı olabilir. İlişkilerde hareket gelişirken, kontrol düşkünü tavırlarınız sorgulanabilir.
TERAZİ BURCU HAFTALIK YORUM
Yeni eğitimler, kısa seyahatler gelişebilir. Yeni deneyimlere açıksınız, sınırlanmak istemeyeceksiniz. Venüs Yay'da inançlarınız konusunda ısrarcı olabilirsiniz. Güneş Satürn kavuşumunun vurguladığı uzun vadeli tasarruf zorunluluğunu Venüs Yay'da geçici zevkler için bozmaya çalışabilir. Hedeflerinizi koyarken tasarrufu ihmal etmeyin. İlişkiler alanında hareket yaşanabilir. Ailevi konularda baskıcı tutumlara maruz kalabilirsiniz. Uzun süredir devam eden sorunlar hafta sonu çözüme ulaşır. Yaşlı akrabaların sağlık sorunları artabilir.
AKREP BURCU HAFTALIK YORUM
Finansal konularda hareket artabilir. Güneş Satürn kavuşumunun vurguladığı uzun vadeli tasarruf zorunluluğunu Venüs Yay'da geçici zevkler için bozmaya çalışabilir. Gelir gider durumunu dengede tutmak önemli. Akrabalar, yakın çevre konularında baskıcı tutumlara maruz kalabilirsiniz. Hedeflerinizi yenilemek zorunluluğu olası. Günlük rutinler, iş ve sağlık konularında hareketli bir dönemdesiniz.
YAY BURCU HAFTALIK YORUM
Hafta boyunca yaşam enerjinizde belirgin bir artış var. Özgürlüğüne düşkün tavırlarınız artabilir. Yeni deneyimlere açık, sınırlanmak istemeyen güdüleriniz aktif olacak. Venüs Yay'da inançlar konusunda savaşçı tavırlar sergileyebilirsiniz. Yaratıcı beceriler, aşk, spor, çocuklar konusunda hareketli bir döneme girdiniz. Talihiniz yüksek ancak risk almaktan kaçınmak faydalı olur.
OĞLAK BURCU HAFTALIK YORUM
Bu hafta içe bakış, derinleşme eksikleri anlama ve dönüştürmek için zorunlu sebepler gelişebilir. Artan stres sağlık sorunlarına yol açabilir. Dikkatli ve sağduyulu ilerlemek önemli. İhtiyaçları giderecek fırsatlar kendiliğinden gelişirken, yeni girişimler, uzun vadeli yatırımlar, anlaşmalar olabilir. Hafta boyunca Satürn ve Plüton arasında sıkışan Güneş büyük dönüşümler için fırsatlar sunarken, üzerinizde yoğun baskı hissedebilirsiniz. Önemli bir dönemdesiniz. Objektif tutumlar uzun vadeli iş, ilişkiler ve yatırımlar sağlayacaktır. Bekleten haberler gelebilir. Ailevi konularda hareket, önemli gelişmeler yaşanabilir.
KOVA BURCU HAFTALIK YORUM
Dogmatik ve inatçı tavırlarınızı dönüştürecek içe bakış, derinleşme, eksikleri anlama fırsatlarınız gelişiyor. Sosyal imkanlarınız artıyor. Gelir artışı olabilir. Hedefleriniz konusunda tutarlı ve sabırlı davranmak, yeni üretim imkanlarına odaklanmak faydalı olur. Bir yandan yenilenmek isterken diğer yandan sabırsızlık hakim olabilir. Kaşif vasıflar etkinleşirken, işlerin arkasını getirmekte sorunlar yaşayabilirsiniz. Tatminsizlik, ilişkilerde tahakküm nedeniyle elinizdekini kaçırabilirsiniz. Uzun süredir ertelediğiniz sağlık konuları harekete geçebilir. Yaşlı akrabalarınızın sağlık sorunları olabilir.
BALIK BURCU HAFTALIK YORUM -
Bu hafta bekleten haberler gelebilir. Kariyer alanında önemli hareketler var. Ebeveynlerinizle yaşadığınız sorunlar çözülebilir. Finansal konularda gelişmeler olası. Yeni Ay'la iş, sağlık konularında ihtiyaçları giderecek fırsatlar gelişirken, yeni girişimler için sabırlı, tutarlı davranmak gerekir. Hafta boyunca Satürn ve Plüton arasında sıkışan Güneş büyük dönüşümler için fırsatlar sunarken sosyal çevrede önemli olaylar gelişebilir. Yeni işlere başlayabilir, gruplara katılabilir, geçmişte yarım kalmış iş, spor faaliyetlerine dönebilirsiniz.
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