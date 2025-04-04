Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Galatasaray bu hafta bay mı?
Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçları ile sürüyor. Süper Lig fikstürü TFF tarafından açıklanırken, Galatasaray'ın bu hafta maçı olmaması dikkat çekti. Ligde ve kupada yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar, ligde ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Beşiktaş'tan almıştı. Peki, "Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Galatasaray bu hafta bay mı?" İşte detaylar...
Süper Lig'de perde 30. hafta Adanademir Spor - Kayserispor maçı ile açılıyor. 30. lig fikstüründe Galatasaray maçının yer almaması, "Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok, bay mı? Galatasaray maçı ne zaman?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları...
GALATASARAY MAÇI NEDEN YOK, BU HAFTA BAY MI?
Süper Lig fikstürü TFF tarafından açıklanırken, Galatasaray'ın bu hafta maçı olmaması dikkat çekti. Galatasaray 30. haftayı BAY geçecek. Lig'de 19 takım olması sebebiyle her hafta bir takım bay geçerek o hafta maç yapmıyor.
GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'ın bir sonraki maçı 11 Nisan günü Samsunspor ile saat 20:00'de.
SÜPER LİG 30. HAFTA FİKSTÜRÜ
4 Nisan
20:00 Adana Demirspor - Kayserispor
5 Nisan
13:30 Rizespor - Sivasspor
16:00 Başakşehir - Konyaspor
19:00 Antalyaspor - Samsunspor
6 Nisan
13:30 Alanyaspor - Bodrum
16:00 Hatayspor - Eyüpspor
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
7 Nisan
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş
20:00 Göztepe - Gaziantep
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1.GALATASARAY - 71
2.FENERBAHÇE - 65
3.REEDER SAMSUNSPOR - 51
4.BEŞİKTAŞ - 47
5.İKAS EYÜPSPOR - 44
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - 39
7.GÖZTEPE - 38
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 38
9.KASIMPAŞA - 38
10.TRABZONSPOR - 36
11.ONVO ANTALYASPOR - 36
12.TÜMOSAN KONYASPOR - 34
13.ÇAYKUR RİZESPOR - 33
14.CORENDON ALANYASPOR - 31
15.NET GLOBAL SİVASSPOR - 30
16.SİPAY BODRUM FK - 30
17.BELLONA KAYSERİSPOR - 30
18.ATAKAŞ HATAYSPOR - 19
19.ADANA DEMİRSPOR / -2