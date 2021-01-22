Korona virüs salgınını kontrol altına almak amacıyla alınan korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Özellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 23-24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada "Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." dedi.

23-24 OCAK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi sebebiyle bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.