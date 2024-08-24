REHA MUHTAR - DENİZ UĞUR - NİLÜFER - AYŞE NAZLI YUMLU

KAÇIRILDI MI KAÇIRILMADI MI?

Haftanın olay paylaşımı...

Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...

Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.

Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, kendilerine yapılan bazı eleştrilere yönelik sitemlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Bu hafta; Deniz Uğur, Reha Muhtar, Nilüfer ve bu isimlere dahil olan Ayşe Nazlı Yumlu ile Poyraz Muhtar oldu.

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, evinde düşmesi sonucu hastaneye kaldırılmış ve entübe edildi.

Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Muhtar'ın tedavisi devam ederken ünlü ismin eski eşi Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını söyledi.

Deniz Uğur, sonrasında oğlu Poyraz'ı kaçırdığı iddiasıyla Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.