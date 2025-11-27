Bu iki ürünü asla beraber kullanmayın! Pürüzsüz bir cilde giden yolda bu cilt bakım ürünlerini beraber kullanmak her şeyi bozabilir!

Sosyal medyada gördüğünüz çok aşamalı cilt bakım rutinlerini denerken yüzünüzde aniden beliren kızarıklık veya hassasiyetin sebebini hiç düşündünüz mü? Sorun kullandığınız ürünlerin kalitesinde değil, kimyasallarının birbiriyle girdiği reaksiyonda olabilir. Bazı içerikler tek başlarına mucizeler yaratırken, yan yana geldiklerinde cildiniz için toksik bir ilişkiye dönüşebiliyor. Sağlıklı bir güzellik rutini için kaçınmanız gereken kombinasyonları derledik...

RETINOL İLE ASİTLERİN TEHLİKELİ DANSI

Cilt bakımının altın standartlarından biri olan retinol, hücre yenilenmesini hızlandırmasıyla bilinir. Ancak bu güçlü içeriği, AHA (Alfa Hidroksi Asitler) veya BHA (Beta Hidroksi Asitler) gibi peeling etkili asitlerle aynı anda yüzünüze sürdüğünüzde işler karışabilir.

REKLAM

Glikolik asit veya salisilik asit içeren tonikleri retinol ile peş peşe kullanmak, cildin koruyucu bariyerini zayıflatarak ciddi kızarıklıklara, soyulmalara ve hassasiyete yol açabilir. Uzmanlar, eğer bu ürünleri kullanacaksanız mutlaka günlere bölmenizi veya birini sabah diğerini akşam rutinine dahil etmenizi öneriyor.

C VİTAMİNİ VE RETINOL ZAMANLAMASI C vitamini cildi aydınlatıp çevresel faktörlere karşı korurken, retinol onarım sürecini üstlenir. Bu iki içerik kağıt üzerinde harika bir ikili gibi görünse de, farklı pH seviyelerinde çalıştıkları için aynı anda uygulandıklarında birbirlerinin etkisini azaltabilirler. Daha da önemlisi, ikisi de oldukça aktif içerikler olduğu için cildi yorma riskleri vardır. En verimli kullanım şekli; C vitaminini sabah güneş kremi altına, retinolü ise gece bakımında kullanmaktır. AKNE SAVAŞÇILARINI BİRBİRİNE KIRDIRMAYIN Sivilce problemi yaşayanların en sık yaptığı hata, benzoil peroksit ve retinolü aynı rutinde birleştirmektir. Bu iki güçlü içerik karıştırıldığında birbirlerini nötralize eder, yani etkisiz hale getirirler. Sonuç olarak hem sivilcelerinizle vedalaşamazsınız hem de cildinizde kuruluk ve tahriş riskiyle baş başa kalırsınız. Cildinizi yormadan akneyle savaşmak için bu ürünleri farklı zaman dilimlerinde kullanmak en güvenli yoldur. ÇİFT EKSFOLYASYON TUZAĞI Pürüzsüz bir cilt hayaliyle birden fazla asidi aynı anda kullanmak cazip gelebilir. Ancak AHA ve BHA asitlerini üst üste sürmek veya asitli bir temizleyicinin üzerine asitli bir serum uygulamak "aşırı eksfolyasyon" denilen duruma neden olur.