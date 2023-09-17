Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bu kadarına da pes! Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!

        Bu kadarına da pes! 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!

        ANTALYA 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 8 ayda gelen 2 milyon 500 bin çağrının yüzde 64'ü gereksiz çağrılardan oluştu. Damat adayının GBT'sini yaptırmak isteyen de konuşmaya başlayan çocuğuna pratik yaptırmak isteyen de acil çağrı hattını meşgul etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'de pilot bölge olarak Antalya'da 2009 yılında başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi sistemi ile tüm acil durum ihbarları tek çatı altında toplandı. Bünyesinde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve sahil güvenlik olmak üzere 6 kurumu barındıran 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gün içerisinde çok sayıda ihbar geliyor. İhbarların sayısı ise her geçen yıl hem nüfusa bağlı olarak hem de kentin turizm hareketliliği nedeniyle giderek artıyor.

        2,5 MİLYON İHBARIN YARIDAN FAZLASI GEREKSİZ

        2023 yılı verilerine göre Antalya'nın nüfusu 2 milyon 700 binden fazla. 8 aylık süre içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sayısı ise 2 milyon 500 bin. Çağrıların yüzde 51'i emniyete, yüzde 34'ü ise sağlık birimlerine yönlendirildi. Emniyete gelen şikayetlerin ilk sırasında ise trafik kurallarını ihlal yer aldı. Sağlık birimine çoğunlukla kalp krizi, trafik kazasına bağlı yaralanma ve diğer kazalara ilişkin çağrılar geldi. Merkeze gelen çağrıları ilk olarak 'Çağrı alıcı' personel karşılıyor ve çağrının gerekli olup olmadığı ve hangi birimi ilgilendirdiğine karar vererek, 30 saniye içerisinde yönlendirmesini yapıyor. 8 aylık sürede gelen 2,5 milyon ihbarın yüzde 64'ü ise gereksiz çağrılardan oluştu.

        REKLAM

        DİKKATİ ÇEKEN GEREKSİZ İHBARLAR

        112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, gereksiz çağrıların önüne geçmek için sürekli bilgilendirme yaptıklarını söyledi. 2009 yılından bu yana gereksiz çağrıların düşüş eğiliminde olduğunu belirten Koçak, yine de mevcut durumun mesailerinin büyük kısmını aldığını ifade etti.

        DAMAT ADAYININ GBT'SİNİ İSTEDİLER!

        Koçak, “2 milyon 500 bin çağrıya ulaştık. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 3,5 milyon olmasını bekliyoruz. Yüzde 64 gereksiz çağrı yapıldı bu yıl. Vatandaş refüjü sulamamızı istiyor, bir vatandaş damat adayının bilgilerini verip bizden genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılmasını istedi. Ona göre kızının evliliğine müsaade edeceğini söyledi. Kovanı terk eden arıları için bizi arayan oldu. Balkondaki halısı alt kata düştüğü için yardım isteyen var.

        REKLAM

        KONUŞMAYA YENİ BAŞLAYAN ÇOCUĞU İÇİN ARAYAN ANNE: ABLASI ÇOCUĞUMLA KONUŞUR MUSUN?

        Ağaca takılan uçurtması için ve TV programına canlı bağlanmak isteyen bir kişi de yine bizi aradı. Çocuğu yeni konuşmaya başlayan bir anne de pratik yapması için çağrı merkezimizi arayıp 'Ağabeyi, ablası çocuğumla konuşur musun?' diyerek istekte bulundu" dedi. Koçak, 2009 yılında faaliyete geçtiklerinde gereksiz çağrı oranının yüzde 94 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 64'e düştüğünü sözlerine ekledi.

        YABANCILAR DA GEREKSİZ ÇAĞRI YAPIYOR

        Kentte yaşayan ya da turist olarak gelen yabancılar da gereksiz çağrıda bulunuyor. Özellikle cep telefonlarının internetinin çekmediği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan yabancılara da bu hattın bu türden şikayetlerle meşgul edilmemesi anlatılıyor.

        Yabancılardan gelen çağrıları karşılayan Abdurrahim Hacıoğlu, “Son zamanlarda sık sık telefonla yaşadıkları sorunlar nedeniyle bizi arıyorlar. İnternete bağlanamadıklarını anlatıyorlar" dedi.

        Bir başka çağrı alıcı Kübra Baz da gereksiz çağrıların gelen acil vakaların önüne geçtiğini söyledi. Gerekli çağrılara yetişemediklerini belirten Baz, “Acil durumu olan çağrılara yetişmek bizim amacımız ve bu hattın meşgul edilmemesi lazım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti