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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bu kadarına pes! Son dakika haberler: Engelli erkek komşuya cinsel saldırı! - Konya haberleri

        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!

        Konya'da fiziksel engelli olan 35 yaşındaki F.N. adlı erkeğin ağabeyi, kardeşinin cep telefonundaki fotoğraflardan komşuları olan 40 yaşındaki İ.M.'nin cinsel saldırısına maruz kaldığını gördü. Ağabeyin şikayetçi olduğu, cinsel saldırıda bulunan ve fotoğrafları çeken komşu İ.M., tutuklandı. İ.M.'nin, "Neden ve nasıl yaptığımı bilmiyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 11:31
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        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
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        Konya'da olay, 25 Temmuz'da meydana geldi. Geçirdiği hastalık nedeniyle fiziksel engelli olan F.N. (35) adlı erkeğin ağabeyi, kardeşinin cep telefonuna baktığı sırada son silinenler dosyasında komşuları İ.M.'nin (40) kardeşine cinsel saldırıda bulunduğu anlara ait fotoğrafları gördü.

        AĞABEY ŞİKAYETÇİ OLDU

        Cinsel saldırıdan tutuklanan komşu İ.M.
        Cinsel saldırıdan tutuklanan komşu İ.M.

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine F.N.'nin ağabeyi, polis merkezine giderek giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İ.M. evinde gözaltına alındı.

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        ÖNCE İNKAR, DAHA SONRA İTİRAF ETTİ

        Gözaltına alınan İ.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk önce olayı inkar eden İ.M., daha sonra suçunu itiraf etti.

        "NEDEN YAPTIĞIMI BİLMİYORUM"

        İ.M., nöbetçi mahkemedeki ifadesinde, ''Neden yaptığımı, nasıl yaptığımı bilmiyorum. Bilinçli bir şekilde yaptığım bir durum değil. Olay nedeniyle çok pişmanım" dedi.

        CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANDI

        İ.M., mahkemece 'Kendini savunamayacak kişiye karşı nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

        #Konya
        #Son dakika haberler
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