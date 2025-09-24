Bu, Kızların Eseri, Contemporary Istanbul’da

The LEGO Group, global girişimi She Built That’in yerel uyarlaması olan Bu, Kızların Eseri’ni Contemporary Istanbul’un 20. edisyonunda görücüye çıkardı.

Girişim, “inşa etmeyi” yalnızca fiziksel bir süreç olarak değil; yaratıcılığın, kendini ifade etmenin, cesaretin ve dönüşümün alanı olarak yeniden tanımlıyor.

Girişim, inşa etmenin kız çocukları dahil olmak üzere herkes için erişilebilir olduğunu vurgulayarak, onların kendilerini değişimin öncüsü, lider ve yenilikçi olarak görmelerine ilham veriyor.

Serginin merkezinde, dört yetenekli kadın sanatçı – Ece Ağırtmış, Eda Taşlı, Gökçe İrten ve Selin Tahtakılıç – tarafından üretilen eserlerle, kız çocuklarının öne çıkan yaratıcı gücü yer alıyor.

Sanat danışmanı Görkem İmrek’in küratörlüğünde hazırlanan eserler, sanatçıların iç dünyalarını yansıtırken kadınların inşa etme, kendilerini özgürce ifade etme ve gelecek nesillerine ilham verme becerilerini vurguluyor.

OYUN YOLUYLA ÇOCUKLARA DESTEK

24–28 Eylül tarihlerinde Tersane İstanbul’da düzenlenen Contemporary Istanbul’un 20. edisyonunda sanatseverlerle buluşan eserlerin satın alınmasıyla SosyalBen Vakfı’na yapılacak bağışlar, vakfın Hatay’da hayata geçirdiği Beceri ve Yetenek Merkezi’ndeki LEGO Oyun Atölyesi’ne destek sağlayacak.

Sanatçılardan Eserler Hakkında: Ece Ağırtmış: "Benim için ‘inşa etmek’, yalnızca fiziksel bir yapı üretmek değil, aynı zamanda bireyin kendi deneyimlerinden, anılarından ve hayallerinden beslenen kişisel bir evren kurması. Bu bağlamda, çocukluğumda LEGO yapım parçalarıyla hissettiğim ‘kale’ duygusunu, doğup büyüdüğüm evin sokağını bir referans noktası olarak kullanarak yeniden yorumladım. Balkonlar, sokaktaki kediler ve aklıma kazınan küçük ayrıntılar, bu kaleyi oluşturan katmanlar haline geldi. Çocukluğumda beslediğim ilk kediler, Maviş ve Madam, bu kalenin koruyucuları olarak işin merkezine yerleşti. Bu eserle, kızlara kendi yollarını inşa etme cesareti vermek istiyorum. Çünkü inşa etmek, kendi dünyanı yaratmak ve etrafındaki dünyayı kendi ellerinle dönüştürme gücünü keşfetmek benim için." Eda Taşlı: “Kendi heykellerimde olduğu gibi bu sergi için de ‘inşa etme’ fikri sadece bir şey ortaya koymak değil, aynı zamanda hayal gücüyle yeni bir dünya kurmak anlamına geliyor. Bu eserimde yürüyen bir figür, kocaman bir hayvanı kulağından tutarak birlikte ilerliyor. O hayvan benim yaratıcılık tarafım; eğlenceli, hayali arkadaşlarım gibi. Çiçeklerle birlikte yürüyen bu ikili, aslında yaratma sürecini, yeni bir dünyayı birlikte inşa etmeyi simgeliyor. Kızlara da küçük parçaların birleşerek güçlü bir bütüne dönüşebileceğini göstermek istedim. Sanatımda da hayat gibi; denge, cesaret ve oyun duygusu bir araya geldiğinde ortaya kimsenin tahmin edemediği güzellikler çıkıyor.”