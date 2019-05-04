Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yukarı Okçular Mahallesi yakınlarında bir aracın yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, söndürülen araçta ve olay yerinde yaptıkları incelemede, aracın ateşe verilerek terk edildiği şüphesi üzerine inceleme başlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre yapılan inceleme sonunda, küle dönen aracın bagaj kısmında yanmış halde bir erkek cesedi olduğu anlaşıldı. Cinayet şüphesiyle soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, yanan kişinin Yayladağı ilçesine bağlı Turfanda Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet Kıssa (32) olduğunu tespit etti.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırma sonucunda, olayla bağlantısı olduğu iddiası üzerine bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.