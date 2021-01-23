İple boğup öldürdü! Hatırlayamadı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Bayrampaşa’da bir otelde kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt, 12 Ocak günü aynı otelde kaldığı öğrenilen Cemil Yar'ın odasında iple boğularak öldürülmüş bir halde bulunmuştu. Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı Cemil Yar'ın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı incelme başlatmıştı.

400 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İHA'da yer alan habere göre yaklaşık 400 güvenlik kamerasından elde edilen 216 saatlik görüntüyü incelemeye alan, polis ekipleri cinayet şüphelisi Cemil Yar'ı Başakşehir'de kaldığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

"NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemil Yar’ın tehdit, hakaret, yaralama gibi suçlardan 6 kez suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Yar'ın emniyette verdiği ilk ifadesinde, “Alkol alıyorduk. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Öldürdüğümü biliyorum ama o an aklımda yok” şeklinde ifade verdiği ileri sürüldü.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adalet Sarayı’na sevk edildi.

ESKİ EŞİ KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan, Cemil Yar’ın olayı gerçekleştirip kayıplara karışmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısının Malatya'da yaşayan eski eşi hakkında tedbir amacıyla koruma kararı aldırdığı öğrenildi.