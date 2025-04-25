Bu önemler hayatınızı kurtarabilir: Evinizi olası bir depreme karşı nasıl hazırlayabilirsiniz?

Türkiye'nin büyük bölümü aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş gibi şehirlerde yaşayanlar için deprem, her an yaşanabilecek bir doğa olayı. Bu yüzden evlerimizi sarsıntıya karşı güvenli hale getirmek sadece bir tercih değil, zorunluluk. İşte olası bir felaketten önce yapmanız gerekenler...

EŞYALARIN SABİTLENMESİ: HAYAT KURTARAN DETAY

Deprem anında en çok yaralanma nedeni devrilen dolaplar, kitaplıklar, televizyonlar ve ağır ev eşyalarıdır. Büyük mobilyaların ve beyaz eşyaların duvara sabitlenmesi, ciddi yaralanmaların önüne geçebilir. Özellikle çocuklu evlerde bu önlem hayati önem taşır. Vidalı sabitleme aparatları ve L demirleriyle bu işlem kolaylıkla yapılabilir.

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CAM VE KIRILABİLİR EŞYALAR NASIL KORUNUR?

Cam masalar, aynalar, vitrinlerdeki kırılabilir objeler… Tüm bu parçalar depremde tehlikeli hale gelebilir. Camlara film kaplama uygulamak, kırılmaları önlemese de dağılmasını engeller. Aynı şekilde bardak ve tabakların dolap içlerinde kaymasını engelleyen şeffaf dolap pedleri ya da süngerli kaplamalar kullanılabilir.

YATAK ODASINDA DEPREM GÜVENLİĞİ

Yatak odası, depremin gece yaşanması durumunda hayatta kalma şansının en yüksek olduğu yerlerden biridir. Yatak başına düşebilecek tablo ve raflardan kaçınmak gerekir. Ayrıca baş ucuna fener, düdük, ayakkabı ve su koymak hayat kurtarıcı olabilir. Ağır objeleri asla yatak hizasına asmayın.