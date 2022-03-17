18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıldönümü?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Bu sene 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıldönümü? 2022 yılı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı senesi?
ABONE OL

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıldönümü?

18 Mart Çanakkale Zaferi yarın kutlanacak. Tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz yurdun her köşesinde gururla anılacak. Peki, Bu sene 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıldönümü? İşte detaylar...

Bu sene 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıldönümü? 2022 yılı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı senesi?

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de desteği ile büyük bir başarı ile taçlanan Çanakkale Zaferi her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi anacağımız bu kutlu gün öncesi 18 Mart Çanakkale Zaferimizin kaçıncı yıldönümü olduğu araştırılıyor. İşte detaylar...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN KAÇINCI YILI?

Türk askeri tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 107. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız.

ANAKKALE ZAFERİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi yarın okullar ve bankalar tatil mi, açık mı?
GÜNDEM 18 Mart resmi tatil mi?
TCDD İŞKUR üzerinden 82 makinist alacak! 2022 TCDD personel alımı başvurusu ne zaman? TCDD başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
GÜNDEM TCDD 82 makinist alacak!
Ramazan ne zaman? 11 ayın sultanı geliyor! Diyanet 2022 takvimi: Ramazan ne zaman?
GÜNDEM Ramazan ne zaman başlıyor?
İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi öldü
GÜNDEM İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi öldü
Son dakika: TBB Başkanı hakkında suç duyurusu
GÜNDEM TBB Başkanı hakkında suç duyurusu
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak, geçiş ücreti belli oldu mu?
GÜNDEM Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oluyor...
İzmir'de tefeci çetesine baskın
GÜNDEM İzmir'de tefeci çetesine baskın
Son dakika: Korkunç olay! Sınıfa girip öğretmeni darbetti
GÜNDEM Korkunç olay! Sınıfa girip öğretmeni darbetti
Unkapanı Köprüsü için uzmanlardan uyarı!
GÜNDEM Unkapanı Köprüsü için uzmanlardan uyarı!
Ulviye'nin katiline istenen cezada pes dedirten 'ruhsal dinginlik' detayı! - Güncel Haberler
GÜNDEM Ulviye'nin katiline istenen cezada 'ruhsal dinginlik' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.