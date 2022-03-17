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18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart şiirleri

18 Mart Çanakkale Zaferi 107. yıl dönümünde tüm Türkiye’de sevinç ve coşkuyla kutlanacak. 18 Mart’a kısa bir süre kala vatandaşlar, resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. İşte, 18 Mart Çankkale Zaferi mesajları ve şiirleri…

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    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    18 Mart Çanakkale Zaferi tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren 18 Mart, her yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi olarak kutlanmaktadır. Türk askerlerinin anılacağıbu özel günde Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve mesjları araştırılıyor. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri...
  • 02
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

    18 Mart Çanakkale Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanmaktadır. I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle 18 Mart 1915 tarihinde  sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı bu özel gün, her yıl kutlanmaktadır.
  • 03
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

    Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

    Ay-Yıldız'a sarılanlar… Bu vatan size minnettardır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.
  • 04
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun...

    Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.
  • 05
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    “Düşmanda imkân vardı, Mehmetçikte iman. İşte buydu, Çanakkale’yi geçilmez kılan…” Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…

    18 Mart Çanakkale zaferinin 104. Yılında Tüm kahraman ecdadımızı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz Şad olsun, Çanakkale geçilmez.
  • 06
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

    Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.
  • 07
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.
  • 08
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    Malazgirt’te Alpaslan’ın dilinde, Surlarda Ulubatlı’nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.

    Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.
  • 09
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    RESİMLİ, YAZILI, UZUN VE KISA 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ

    Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. (Churchill)

    Asım'ın nesli. Diyordum ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. – Mehmet Akif Ersoy –
  • 10
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    Ordunun yardımı olmaksızın Filo'nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum. – Winston Churchill –

    Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.
  • 11
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. – Winston Churchill

    Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir.
  • 12
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

     

    Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.

     

    Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se'bat cihetiyle takdir ve senaya liyakati, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir. (Alman Generali Uman von Sanders)

     
  • 13
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım. (Mustafa Kemal Atatürk)

    Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.
  • 14
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    Siperler arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme! Bir an bile sarsılma, durma, geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an okuyor bilmeyenler kelime-i şahadet getiriyor. Az sonra öleceğini bile bile gözünü kırpmadan şahadete gidiyor. İşte Çanakkale Savaşlarının zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur.
  • 15
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    EN DUYGUSAL 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ

    ÇANAKKALE

    Çanakkale geçilmez dediler, geçilmedi!

    Analar ağladı, oğullar savaştı.

    Ne olursa olsun dediler, cepheye gittiler;

    Analar ağladı, oğullar savaştı.

    K ürdü,Türk'ü lazı çerkezi,

    Kimi harbiyeli, kimi liseli.

    Ağası da var, çiftçiside,

    La İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi,

    En sonunda kazandılar bu büyük zaferi!
  • 16
    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

    ÇANAKKALE DESTANI

    Yaşamaz ölümü göze almayan.

    Zafer, göz yummadan koşana gider.

    Bayrağa kanının alı çalmayan,

    Gözyaşı boşana boşana gider!

     

    Kazanmak istersen sen de zaferi

    Gürleyen sesinle doldur gökleri

    Zafer dedikleri kahraman peri

    Susandan kaçar da coşana gider.

     

    Bu yolda herkes bir ey delikanlı

    Diriler şerefli ölüler şanlı

    Yurt için döğüşen başı dumanlı

    Her zaman bu şandan, o şana gider

    Faruk Nafiz Çamlıbel
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    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

     

    BİR YOLCUYA

    Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın

     

    Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

     

    Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

     

    Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

     

     

     

    Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

     

    Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda

     

    İstiklal uğrunda, namus yolunda

     

    Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.

     

     

     

    Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

     

    Son vatan parçası geçerken ele,

     

    Mehmet'in düşmanı boğduğu sele

     

    Mübarek kanının kattığı yerdir.

     

     

     

    Düşün ki, haşre dek kemiğin, etin

     

    Yaptığı bu tümsek, amansız çetin

     

    Bir harbin sonunda bütün milletin

     

    Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

     

    Necmettin Halil ONAN

     
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    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları
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    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları
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    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları
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    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları
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    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları
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    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları
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    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları
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    18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022! Resimli, yazılı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri, şiirleri ve anlamlı mesajları

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