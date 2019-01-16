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UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na lezzetleriyle dahil edilen Gaziantep'te bayat ekmeklerden 46 çeşit yemek, tatlı ve pasta hazırlanabiliyor.
AA'nın haberine göre, Ticaret Bakanlığı, tasarrufun önemine yönelik çalışmalar kapsamında Türkiye İsraf Araştırması'nı yayınladı. Buna göre, her evde haftada ortalama 2 ekmeğin israf edildiği ortaya çıkarken, konuya ilişkin önlemler bir kez daha gündeme geldi.
UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen, farklı tatlarıyla damaklarda iz bırakması nedeniyle "Türkiye İsraf Araştırması" denilen Gaziantep'te de ekmek israfını önlemeye yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Yüzlerce yıllık tarihinden gelen lezzetlerinde yoksulluğun izlerini de barındıran Gaziantep mutfağında, bayat ekmeklerden 46 çeşit yemek, tatlı ve pasta yapılabiliyor.
Çöpe gidecek nimetleri çeşitli aşamalardan geçirerek lezzet harikasına dönüştüren Gaziantepliler, bayat ekmeklerden başta omaç olmak üzere, köfte, biberli ekmek, gariban aşı, tuzlu, yoğurtlu ekmek oruğu çorbası, ekmek aşı, dövmeç, turşulu ekmek kızartması, patates köftesi, çiğ köfte, bayat ekmek kurabiyesi ve helvası, fıstıklı bayat ekmek tatlısı, limonlu kek gibi farklı tatlar hazırlıyor.
"KİTABIMIZ HERKESE ÖRNEK OLACAKTIR"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, başta İslamiyette olmak üzere her türlü israfın haram kılındığını söyledi.
Gaziantep halkının ise bu konuda geçmişten gelen bir duyarlığının olduğunu anlatan Tahmazoğlu, "Biz ekmek israfı konusunda bilinçlendirilerek yetiştirildik.
Rahmetli annem, bir ekmek kırıntısı bile israf olmasın diye onu değerlendirirdi. Gaziantep'te bayat ekmek, yumurtayla, köfteyle illaki israf edilmeden tüketilir." dedi.
Belediye olarak bu zenginliği "Ekmek nimettir, yeri çöp değildir" sloganıyla, geleceğe taşımak için kitap hazırladıklarını dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:
"Gençlerimize rehber olsun diye bu kitabı hazırladık. Şu ana kadar 120 bin kitap dağıttık. Bakanlığımız da bunu Türkiye'ye yaymak isterse, telif hakkını sunabiliriz.
Dinimiz bizlere açıkça şunu söylüyor, 'Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz.' Ekmeğe, yiyeceğe göstereceğimiz saygı ve israf etmemek aynı zamanda şükrümüzü ortaya koyar. O yüzden kitabımız herkese örnek olacaktır. Ekmek nimettir, yeri çöplük değildir."
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