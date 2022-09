Aniden başımda esen kavak yellerinin beni sevdiklerimden binlerce kilometre uzağa, Londra’ya attığı o kasvetli, gri günlerde bana güneşi hatırlatan şey bir tablo olmuştu. Ne zaman soğuk, yağmurlu beni ‘kör kuyularda merdivensiz bırakan’ bir güne açsam gözlerimi, ne zaman Kraliçe’nin ülkesinde bir başımayken boyumu aşsa hayat, kafamı suyun üzerine çıkarıp gökyüzünü görmek için National Gallery’e Joseph Wright’ın ‘An Experiment on a Bird in the Air Pump’ adlı tablosuna koşuyordum.

Karşısında uzun saatler geçirdiğimi bu tablonun beni neden bu kadar mutlu ettiğini hala bilmiyorum. Masanın üzerinde yanan mumun ışığının, etrafında toplanmış insanların yüzündeki, tatlı sıcaklığıydı belki de! Bildiğim tek şey, National Gallery’deki o tablo ve bu gri kentin dört bir yanına yayılan yüzlerce sergi, konser, tiyatro, müzikal sayesinde hayata yeniden sarıldığım. Tanpınar’ın “Hayat bir şeylere sarılmakla kabildir” sözündeki gibi, Londra’daki zengin kültür-sanat hayatı beni kentte bağladı.

Geçen hafta İş Sanat’ın yeni sezon tanıtım toplantısında gazeteci arkadaşlarla ayak üşüt sohbet ederken söylenen, “Ne kadar çok yeni etkinlik var İstanbul’da” cümlesi aklıma ‘mıh gibi’ çakıldı!

Joseph Wright - An Experiment on a Bird in the Air Pump

ÖNÜM ARKAM SAĞIM SOLUM SANAT!

Londra’da yaşadığım yıllarda her Çarşamba koşa koşa gibi aldığım ‘Londra’nın Kutsal Kitabı’ sloganlı Time Out dergisindeki konser, tiyatro, müzikal, sergi gibi yüzlerce kültür sanat etkinliği arasından hangisini seçeceğimi bilemediğim günleri hatırladım. İstanbul’da haftalık böyle bir rehberin olmamasına hep gıpta ederdim doğrusu. Bizde de Time Out vardı (artık sadece internette var) haftalık değil aylık çıkıyordu, Londra’dakinin belki de dörtte biri kadar bir etkinlik duyurusuyla o da...

“Ne kadar çok yeni etkinlik var İstanbul’da” cümlesi duyduğum andan itibaren kendimi Nazım’ın derya içinde deryayı bilmeden yüzen balıkları gibi hissettim; o an ortamın en tuhaf mahluku bendim...

Öyle ya işte o an yeni sezon tanıtımı yapılan İş Sanat, Akbank Sanat, Arter, Meşher, Borusan Sanat, Pera Müzesi, Müze Gazhane, Zorlu PSM, Salt, AKM, Borusan Sanat, Yapı Kredi Sanat, İstanbul Sinema Müzesi, Base, Contemperory, Bomontiada, Maximum Uniq, DasDas gibi bir dolu kültür sanat noktasında onlarca etkinlik sanatseverleri bekliyordu...

YÜZDE 78 MÜZİK DİNLEMEYE GİDEMİYOR

10. sezonunu geçtiğimi hafta Fazıl Say konseriyle açan Zorlu PSM, bu yıl herkesi sanatla yakınlaştırmayı amaçlayan, ulaşabildiği her kesime muhakkak faydası olacağına inandığı bir sosyal fayda projesinin de ilk adımını attığını duyurdu. Bu duyuruyu yaparken de IPSOS’un 2018 yılında yaptığı “Türkiye’yi Anlama Kılavuzu” araştırmasında veriler paylaştı. Bu araştırmaya göre Türkiye’de toplumun yarısı sinemaya gitmiyor. Ayda bir gidenler ise toplumun sadece yüzde 16’sı. İnternetten en fazla satın alınan ürün gruplarında konser ve tiyatro biletleri sadece yüzde 11’lik bir yer tutuyor. Toplumun yüzde78’i ise müzik dinlenen eğlence yerlerine maalesef hiç gidemiyor. (Müzik dinlenebilecek festivallerin iptalleri ise ayrı bir felaket!) Bu veriler ışığında Zorlu PSM insanların hayatlarında sanata daha fazla yer açmalarını sağlamak için İstanbul’da dezavantajlı bölgelerde yaşayan hayatında hiç konsere ya da tiyatroya gidememiş yetişkinleri ve çocukları, alanında uzman STK’lar SosyalBen ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın ortaklığında ‘İlk Konserim, İlk Tiyatrom PSM’de’ projesiyle PSM’deki konser ve tiyatro etkinliklerinde ağırlamaya hazırlanıyor.

KASVETLİ DÜNYAYI SANATLA AYDINLATIN

Zorlu PSM’nin paylaştığı rakamları ve her ağzımızı açtığımızda bir ‘kültür kenti’ diye nitelediğimiz İstanbul’da, 2022 yılında, hala hiç tiyatroya ya da konsere gidememiş insanların bulunduğu düşüncesiyle başlattığı ‘İlk Konserim, İlk Tiyatrom’ projesini okurken gazeteci arkadaşımın “Ne kadar çok yeni etkinlik var İstanbul’da” sözü geldi aklıma...

Bu umut kırıcı rakamlara rağmen Çetin Altan gibi “enseyi karartmamak lazım” diyerek bardağın dolu tarafına odaklanıp şu sıralar ve önümüzdeki aylarda İstanbul’un dört bir yanında gerçekleştirilecek kültür sanat etkinliklerini alt alta toplayayım dedim.

Belki içlerinden biri, bir sanat eseri, ‘An Experiment on a Bird in the Air Pump’ tablosunun bana yaptığını gibi sizin hayatınızda bambaşka pencereler açıp içinde yaşadığımız şu kasvetli dünyada masmavi bir gökyüzüyle göz göze gelmenize vesile olur.



İSTANBUL’UN SANAT ATLASI



İŞ SANAT





Yeni sezon mottosunu 'Hayatın İçinde Sanat' olarak belirleyen İş Sanat, 23 Eylül'de 'Cuma İş Çıkışı' konserleri çerçevesinde Özge Fışkın konseriyle sanatseverlerle 'Merhaba' diyecek. 27 Ekim’de orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps’in gerçekleştireceği konser ile salonunun kapılarını seyircilerine açacak. Jan Garbarek’ten Adamo’ya, Emel Sayın’dan Nükhet Duru’ya birçok sanatçı sezon boyunca İş Sanat sahnesinde olacak. Tiyatro oyunları, sergiler, podcast’ler darken sanatseverlere dolu dolu bir sezon vaadediyor. İş Sanat ayrıca Youtube kanalındaki yayınlarıyla da izleyicileri ile buluşacak.

ZORLU PSM

Melike Şahin

BORUSAN CONTEMPORARY

Britanyalı sanatçı kolektifi United Visual Artists’in Julia Kaganskiy küratörlüğünde hazırlanan 'UVA: Kaosun Eşiği' ile Necmi Sönmez’in küratörlüğünü üstlendiği Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi 'Hibrit Mekanlar', 27 Ağustos 2023’i kadar Perili Köşk’te ziyaret edilebilecek.

SALT

AKSANAT

AKBANK CAZ FESTİVALİ

TEKFEN

ARTER

FİLMEKİMİ

21. Filmekimi, 7-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.. Claire Denis'den Cannes'da Büyük Ödülü kazanan Stars at Noon / Öğle Güneşinde Yıldızlar, Michel Hazanavicius'un Cannes Film Festivali'nin açılışını yapan çılgın komedisi Coupez!, Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü kazanan Holy Spider / Kutsal Örümcek ve Cristian Mungiu'nun son filmi R.M.N. programda yer alacak filmler arasında. Cannes, Berlin ve Venedik film festivallerinden merakla beklenen ödüllü yapımlar sinemaseverlerle buluşacak.





İSTANBUL BİENALİ

Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh‘in üstlendiği 17. İstanbul Bienali, sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, radyo programcısı, balıkçı, aktivist, stand-up komedyeni, şef, etnomüzikolog, ornitolog, deniz bilimci, kukla ustası, müzisyen gibi pek çok farklı disiplinde 500’ün üzerinde katılımcının projelerini bir araya getiriyor. Bienal, 20 Kasım’a kadar Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu’nda yer alan 12 sergi mekânının yanı sıra, şehrin dört bir yanında sayıları 50’yi aşan kitapçı, sahaf, hastane, huzurevi, kafe, metro durakları ve bir radyo istasyonunda izleyiciyle buluşuyor.



İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ

YAPI KREDİ SANAT

SALON İKSV

GARANTİ BBVA GÜZ KONSERLERİ

TANER CEYLAN SERGİSİ

BASE

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 1 Ekim’de kapılarını açıyor. Festival, tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere 51 ayrı mekânda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde, 6000’den fazla sanatçı ve 1000’den fazla etkinlikle İstanbullulara benzersiz bir kültür sanat deneyimi yaşatacak.



PHOTOGRAHY İSTANBUL

İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ





FANTASTİK FİLM FESTİVALİ

MEŞHER

‘Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?’ sergisinde yurt içi ve yurt dışından olmak üzere toplam 44 sanatçının 120’ye yakın eseri yer alıyor. Sergide ödünç alınan eserlerin yanı sıra, Vehbi Koç Vakfı desteğiyle bu sergi bağlamında çeşitli mecralarda üretilen yapıtlar da bulunuyor. Küratörlüğünü Selan Ansen’in üstlendiği serge 12 Şubat 2023’e kadar görülebilir.



İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ

BKM Organizasyonu ile bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan İstanbul Komedi Festivali, 11 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalinin kalbi olan İstanbul, 26’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getirecek! Festival, mizahin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi ve en yeni isimlerini ağırlayacak.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Sezon boyunca opera-bale gösterilerini, tiyatro oyunlarını, konserleri, sergileri sanatseverlerle buluşturacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 1 Ekim’de İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği Carmen Operası, 12 Ekim’de Saraydan Kız Kaçırma” Operası, 13 Ekim’de Donkişot Balesi, 10 Ekim’de Hırçın Kız oyunu AKM sahnelerinde olacak onlarca muhteşem etkinlikte sadece birkaçı…



DasDas

Yeni oyun ‘Dünya Yerinden Oynar’ın yanı sıra Jospeh K., Ağaçtaki Kız, Zengin Mutfağı, Romeo ve Juliet gibi oyunlar yeni sezonda da tiyatro severlerle buluşacak.