26. İstanbul Tiyatro Festivali 25 Ekim'de sahnelerde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 26. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim’de perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 50. yaşını kutlayan İKSV’nin düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali, 26. edisyonunda programını yeni bir küratörlük yapısıyla şekillendirdi. 26. İstanbul Tiyatro Festivali, yazıp yönettiği 100’den fazla oyunla ve kurduğu topluluklarla Türkiye tiyatrosunun son 40 yılındaki en önemli isimlerden Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleştirilecek.

Işıl Kasapoğlu tarafından hazırlanan 26. İstanbul Tiyatro Festivali, yerelden evrensele, geçmişten geleceğe köprüler kuran, farklı disiplinleri buluşturan, klasiklere özgün ve çağdaş yorumlar sunan, genç kuşak sanatçıları teşvik ederken usta isimlere saygı duruşunda bulunan zengin bir programla 26 Kasım’a kadar devam edecek.

Festival kapsamında Türkiye’den 15 yeni oyun ilk defa izleyicilerle buluşacak. Programda festival için özel olarak tasarlanıp sahnelenecek iki gösteri de bulunuyor. Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan 6 yapım sahnelerde, 3 yapım ise perdede izleyicilerle buluşacak. Festivalde günümüz tiyatrosuna damgasını vuran yönetmen ve koreografların eserlerini izleme fırsatı bulacak tiyatroseverler, ülkemizde uzun süredir heyecanla beklenen isimlere nihayet kavuşmanın yanı sıra Avrupa tiyatrosunun geleceğine yön verecek isimleri tanıma imkânına da sahip olacak.



Festivalde Molière’in doğumunun 400. yılı hem yurtdışından hem ülkemizden yapımlarla kutlanırken, bir sinema dehası Pasolini’nin 100. doğum yılı da özel bir gösterimle anılacak. Tiyatronun iki ustası Haldun Taner ve Ferhan Şensoy’a da saygı duruşunda bulunacak festival programında pek çok önemli ismin yazdığı, yönettiği, oynadığı 24 tiyatro, performans ve dans gösterisi yer alıyor.

Daha önce festivale ev sahipliği yapmamış birçok yeni mekân bu yıl festival izleyicilerine kapılarını açacak. Gösterimler bir ay boyunca İstanbul’un iki yakasında; Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Caddebostan Kültür Merkezi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, ENKA Oditoryumu, Galatasaray Lisesi, İMÇ, İş Kuleleri Salonu, Kanyon, Maximum UNIQ Hall, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve Meydan Sahne, Salon İKSV, Ses Tiyatrosu, Süreyya Operası, Şehir Hatları Vapuru ve Zorlu PSM olmak üzere 18 farklı mekânda izleyicilerle buluşacak.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 12 Eylül Pazartesi 10.30’da başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 16 Eylül Cuma günü saat 10.30’da passo.com.tr üzerinden ve İKSV ana gişeden satışa sunulacak.

Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında, belirli sayıda öğrenci bileti ise 10 TL’den satışa çıkacak.