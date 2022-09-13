Bu tabloyu herkes tanıyor ama kimse gizemini bilmiyor! İşte tablonun içindeki gizli mesaj

Dünyaca ünlü bir tablo olan Çığlık, orijinal ismiyle The Scream; tüm dünyada tanınan, oldukça meşhur bir tablo. Herkes tabloyu biliyor ama aslında ne anlattığını biliyor musunuz? Çığlık'ın anlamı da çok derin, içinde yazan gizli mesaj da.

ÇIĞLIK ATAN FİGÜR İNSANDA DERİN BİR RAHATSIZLIK HİSSİ UYANDIRIYOR

Tabloya ilk baktığınızda çığlık atan bir figür seçebiliyorsunuz. Kullanılan renk paletinin canlılığı ise diğer göze çarpan detay. Buradaki figür neden çığlık atıyor ve profili yamuk bir uzaylı gibi çizilmiş dersiniz?

Bunun sebebi, tablonun ressamı olan Edward Munch'ın içinde bulunduğu ruh hali ve depresyon.

Çığlık atan figür, artık hiçbir şeye dayanamadığı için elleriyle kulaklarını kapatmış ve sadece çığlık atmaya başlamıştır.

HER ŞEY NORMALKEN YALNIZCA O ACI İÇİNDE ÇIĞLIK ATIYOR

Öndeki çığlık atan figür dışında; arkadaki iki adam hatta tablonun kalanı normal gözükür ama figürün kendisinde ciddi bozulmalar vardır. Bunun sebebi; o figür dışında herkes ve her şey olması gerektiği gibidir.

Acı çeken, çığlık çığlığa olan yalnız odur.

Bunu bir figür olarak açıklamak gerekiyor zira ona bir cinsiyet atfetmek mümkün değil çünkü kasıtlı olarak cinsiyetsiz çizildiği düşünülüyor.

Tabloda gözden kaçırılmaması gereken başka bir detay ise gökyüzünün kırmızı ve turuncu anlatılması. Aslında, Munch'ın ne kadar ızdırap içinde olduğunu, çektiği acıyı paletler üzerinde şekillendirmesine tanık oluyoruz.

Munch, dışavurumculuk akımının bir temsilcisi. Yani, hissettiği şeylerin karşısında bir sembol kullanıyor.

TABLONUN İÇİNE GİZLENEN İLGİNÇ NOT

Sol üstte yer alan ve küçük bir şekilde yazılmış, belli belirsiz bir not vardı. Bu notun, Munch tarafından mı yazıldığı yoksa tablonun zarar mı gördüğü bir türlü anlaşılamıyordu.

Gizemi anlamak için Norveç Ulusal Müzesi’nin küratörü Mai Britt Guleng ve ekibi tablonun kızılötesi fotoğraflarını çekti. Bu, yazarın kalemindeki karbonun görülmesini kolaylaştırdı. Daha sonra ekip, Munch’un el yazısını incelemek için günlüklerine ve mektuplarına baktı. Ardından tablodaki yazıyı Munch’un el yazısıyla karşılaştırdılar.

O küçük not, Edward Munch tarafından yazılmıştı. Not da şöyle diyordu; "Yalnızca bir deli tarafından boyanabilirdi!"