Bu ürünleri asla karıştırmayın! Masum sanılıyor ama tehlike saçıyor: İşte birbirinden uzak tutmanız gereken temizlik ürünleri
Daha etkili temizlik için ürünleri karıştırarak kullanmak masum görünebilir. Ancak bazı temizlik maddeleri bir araya geldiğinde, solunum yollarına ciddi zarar veren ve hatta ölümcül sonuçlar doğurabilen zehirli gazlar açığa çıkarıyor. Uzmanların ''asla karıştırmayın'' dediği en tehlikeli temizlik kombinasyonlarını sıraladık.
Parlak yüzeyler, mis gibi kokular ve o derinlemesine temizlik hissi… Özellikle sosyal medyada sıkça karşılaşılan temizlik videoları, birçok kişiyi farklı ürünleri bir arada kullanmaya teşvik ediyor. Ancak bu uygulama, görünmeyen bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Çünkü bazı temizlik maddeleri bir araya geldiğinde, kimyasal reaksiyona girerek zehirli gazlar oluşturuyor. Uzmanlar, bu tür karışımların basit bir öksürükten ciddi akciğer hasarına kadar uzanan sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. İşte kesinlikle bir araya getirilmemesi gereken temizlik ürünleri…
TUVALET TEMİZLEYİCİ VE ÇAMAŞIR SUYU
Tuvalet temizleyici, yüzeydeki tüm kiri temizlemek için yeterli olmayabilir. Bu nedenle biraz çamaşır suyu dökmek isteyebilirsiniz. Ancak uzmanlar, bunun tehlikeli bir karışım olduğunu söylüyor. Çünkü bu iki maddenin birleşmesi klor gazı oluşturabiliyor. Bu gazın solunması öksürüğe, burun ve boğazda tahrişe ve hatta nefes almada zorluğa neden olabiliyor. Astım, KOAH veya diğer akciğer hastalıkları olan kişilerde ise ciddi solunum problemleri ortaya çıkabiliyor ve hatta ölüme yol açabiliyor.
Bu kural piyasadaki her tuvalet temizleyicisi için geçerli olmayabilir. Ancak genel olarak çamaşır suyunu herhangi bir şeyle karıştırmak güvenli değildir.
ÇAMAŞIR SUYU VE AMONYAK
En tehlikeli karışımlardan biri olarak öne çıkıyor. Çoğunlukla cam temizleyicilerinde bulunan amonyak, çamaşır suyuyla karıştırıldığında ‘’kloramin gazı’’ adı verilen zehirli bir duman oluşturan kimyasal bir reaksiyona neden oluyor. Yüksek konsantrasyonda bu gaz ölümcül olabiliyor.
ÇAMAŞIR SUYU VE SİRKE
Doğal temizlikte sık tercih edilen sirke, çamaşır suyuyla birleştiğinde klor gazı oluşturabiliyor. Uzmanlar, bu gazın öksürük, solunum güçlüğü, cilt tahrişi ve gözlerde sulanma gibi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtiyor.
HİDROJEN PEROKSİT VE SİRKE
Ayrı ayrı kullanıldığında etkili olan bu iki ürün, birlikte kullanıldığında ‘’perasetik asit’’ oluşturuyor. Bu kombinasyon sonucunda oldukça aşındırıcı bir madde ortaya çıkıyor. Uzmanlar, bu karışımın göz, cilt, boğaz, burun ve hatta akciğerler için tehlike oluşturduğunu söylüyor.
LAVABO AÇICI VE ÇAMAŞIR SUYU
Giderdeki tıkanıklığı açmak veya kötü kokuyu gidermek için lavabo açıcı kullandıktan sonra çamaşır suyu dökmenin en etkili yöntem olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak uzmanlar, bunun son derece tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor. Bu iki madde birlikte kullanıldığında zehirli gaz oluşturuyor.
Gider küçük ve kapalı bir alan olduğundan, zehirli gazlar dışarı çıkamıyor ve doğrudan eve geri dönüyor. Bu karışımın solunması ağız ve boğazda yanmaya veya akciğer hasarına yol açabiliyor
FARKLI MARKA LAVABO AÇICILAR
Bir markanın lavabo açıcısı tıkanmış gideri açamadığında başka bir markanın ürününü denemek isteyebilirsiniz. Ancak uzmanlar, aynı sorunu çözmek için farklı ürünleri peş peşe kullanmanın riskli olduğunu söylüyor. Çünkü bazı gider açıcılar asidik, bazıları ise bazik yapıdadır. Bu maddelerin karışması klor gazının salınmasına veya daha kötüsü, patlamaya neden olabiliyor.
ÇAMAŞIR SUYU VE ALKOL
Çamaşır suyu ve alkolün karıştırılması, kloroform oluşumuna neden oluyor. Uzmanlara göre son derece tehlikeli bir bileşik olan kloroform; gözlere, cilde, karaciğere, böbreklere ve sinir sistemine zarar verebiliyor.
OKSALİK ASİT VE TRİKLOROİZOSİYANÜRİK ASİT
Oksalik asit bazlı temizleyiciler, trikloroizosiyanürik asit içeren ürünlerle (klor içeren temizleyiciler) birleştiğinde klor gazı ortaya çıkarabiliyor. Bu gazın solunması öksürük, burun ve boğazda tahriş, hatta nefes almada güçlük gibi sağlık problemlerine neden olabiliyor.
Uzmanlara göre en güvenli yöntem şu: Temizlikte tek ürün kullanmak ve etiketleri dikkatle okumak. Ayrıca temizlik sırasında ortamın iyi havalandırılması, olası gaz birikimini önlemek açısından büyük önem taşıyor. Aksi halde ‘’daha temiz’’ bir ev uğruna sağlığınızı riske atabilirsiniz.
Haber kaynak: Real Simple
Fotoğraf kaynak: iStock