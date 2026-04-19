Bu ürünleri asla karıştırmayın! Masum sanılıyor ama tehlike saçıyor: İşte birbirinden uzak tutmanız gereken temizlik ürünleri

TUVALET TEMİZLEYİCİ VE ÇAMAŞIR SUYU

Tuvalet temizleyici, yüzeydeki tüm kiri temizlemek için yeterli olmayabilir. Bu nedenle biraz çamaşır suyu dökmek isteyebilirsiniz. Ancak uzmanlar, bunun tehlikeli bir karışım olduğunu söylüyor. Çünkü bu iki maddenin birleşmesi klor gazı oluşturabiliyor. Bu gazın solunması öksürüğe, burun ve boğazda tahrişe ve hatta nefes almada zorluğa neden olabiliyor. Astım, KOAH veya diğer akciğer hastalıkları olan kişilerde ise ciddi solunum problemleri ortaya çıkabiliyor ve hatta ölüme yol açabiliyor.

Bu kural piyasadaki her tuvalet temizleyicisi için geçerli olmayabilir. Ancak genel olarak çamaşır suyunu herhangi bir şeyle karıştırmak güvenli değildir.