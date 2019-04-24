Marmaris’te turizmciler 2019 sezonuna umutlu başladı. Rezervasyonlara bakıldığında tüm pazarlarda artış beklenirken bu artış özellikle İngiliz pazarında yüzde 40 olarak bekleniyor.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. 2019 sezonunda beklentilerin gerçekleşmesi durumunda turizmcilerin rahat bir nefes alacağını belirten Esin, "2019 yılında ciddi bir artış bekliyoruz. 2018 yılı sezonu, bir önceki yıla göre yüzde 34’lük bir artışla kapandı. Özellikle İngiliz turistlerde yüzde 30’luk bir artış söz konuydu. Bu yıl yine İngiliz turistlerde yüzde 40’lara varan bir artış bekliyoruz. Şuan ciddi bir turist yoğunluğu var. Bu yoğunluk artarak devam edecek. Mayıs ayından itibaren, otellerde yer bulma sıkıntısı yaşanacak. Özellikle yerli turistlerimizin, şimdiden rezervasyon yaptırmalarında fayda var. 2018 yılı geçmiş yıllarda yaşadığımız sıkıntıların yarasını biraz sardı. 2019 yılı çok daha iyi geçecek, eğer beklentilerimiz gibi gerçekleşirse, turizmci rahat bir nefes alacak. Orta Doğulu turistlerde de ciddi bir artış bekleniyor ama ne yazık ki onlar şimdi oda bulmakta zorlanıyorlar. Bunu acetalarımız aşmaya çalışıyor. Ciddi anlamda tüm ülkelerden ciddi artış bekleniyor. Ama en büyük artışın İngilizlerde olacağı görünüyor” diye konuştu.