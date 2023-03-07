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AA

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınır dışı işlemleri sürüyor.

Buna göre, 1-6 mart tarihleri arasında Ağrı, Erzurum ve Iğdır'dan gerçekleştirilen toplam 4 charter (özel uçuş) ile 544 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi.

Uçuşlarla yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 14 charter seferi ile 2 bin 183, tarifeli seferlerle 4 bin 267 olmak üzere 6 bin 450 yabancının ülkelerine dönüşü sağlandı. Böylece yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı.

Geçen yıl ise 235'i Afganistan'a, 2'si de Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra düzenlenen tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.