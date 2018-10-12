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Kamera görüntüsü o detayı ortaya çıkarttı
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Bu yöntem ilk kez bu kadar net görüldü

Sürücülerin korkulu rüyası olan sinyal kesici yöntemiyle hırsızlık, uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. İstanbul'da 20 bin lira para bulunan çanta arabadan çalıntı. Sinyal kesici cihazla hırsızlığın yapıldığı anın en net görüntüleri ortaya çıktı. O görüntüler hırsızı yakalattı.

12.10.2018 - 11:08 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay iki hafta önce Fatih'te yaşandı. İ.Y. (38), işyerine yakın bir sokakta aracını park ederek indi. Aracını kilitleyen İ.Y., döndüğünde kapının açık olduğunu görünce şok yaşadı. Hemen arka koltuğa bakan İ.Y., 20 bin lira parasının olduğu çantayı yerinde görmedi. Soluğu poliste aldı.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ DETAYI O ÇIKARTTI

Polise araç kapısında herhangi bir zorlama veya fizik olmadığını anlatan İ.Y., hırsızlık olayının nasıl yapıldığını şaşırdığını söyledi. Başvuru üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, olay yerini gören bir güvenlik kamera kayıtlarına ulaştı. Görüntü incelendiğinde gerçek ortaya çıktı.

Görüntülerde İ.Y.'nin aracı park edip uzaklaştığı sırada şüpheli eli cebinde aracın yanından geçiyor. Şüpheli, İ.Y.'nin uzaklaştığına emin olduktan sonra arka koltukta bulunan çantayı hızla alıp gidiyor. Hırsızlığın sinyal kesici cihaz ile yapıldığı tespit edildi. Bu hırsızlık yönteminin ilk kez bu kadar net kameraya takıldığı belirtildi.


YAKALANDI

Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin bu yöntemden sabıka kaydı bulunan Mahmut K. olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından şüpheli önceki gün Fatih'te yakalandı. Üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı sinyal kesici cihaz ve tornavida bulundu. Çaldığı para ise bulunamadı. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye gönderildi.

 



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