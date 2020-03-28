İhbar üzerine eve baskın yapan Buca Belediyesi zabıta ekipleri berber hakkında işlem yaptı. Berbere idari para cezası verildiği bildirildi. Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin haberine göre, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Koronavirüs tedbirleri gereğince bakanlık tarafından kuaförlük yasağına uymayarak evlerde bu faaliyetleri yapan kişilere ekiplerimizin müdahalesi sürmektedir. Tüm esnafımız ve hemşerilerimizin kendi can güvenliği için alınan tedbirlere uymalarını bir kez daha rica ediyorum” dedi.

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