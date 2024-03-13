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        Haberler Gündem Güncel BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

        BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

        İstanbul ile Bursa arasında karşılıklı işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:59
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        BUDO'da sefer iptalleri
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

        Aynı gerekçeyle saat 07.00'den 09.30'a kadar 4 sefer de yapılamadı.

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        #Bursa-İstanbul deniz ulaşımı
        #BUDO seferleri
        #deniz ulaşımı
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