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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büfe önünde saldırı! Ölü ve yaralılar var - Son dakika haberi

        Büfe önünde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

        İzmir'de 2 kişi tarafından bir büfenin önündeki bulunan kişilere silahlı saldırı düzenlendi. Dehşet anlarında kurşunların hedefi olan Hüseyin Akgün adlı kişi hayatını kaybederken 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:44
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        Büfe önünde saldırı! Ölü ve yaralılar var
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        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 2 kişi tarafından büfe önündekilere yapılan silahlı saldırıda Hüseyin Akgün (28), hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olayın iki grup arasındaki uyuşturucu ticareti nedeniyle olduğu iddia edilirken, polis, otomobille gelip saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

        HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir büfe önünde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız bir otomobil ile gelen E.K.(30) ve M.D. (27) tabanca ile büfe önünde bulunan kişilere ateş açtı. Saldırıda büfe önünde bulunan M.A.Ö.(10) kasık bölgesinden, H.A.(32) sol kolundan, Hüseyin Akgün ise belinden yaralandı.

        Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, M.A.Ö. yakınları tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayda yaralanan Hüseyin Akgün ile H.A. olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan, Hüseyin Akgün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan M.A.Ö. ile H.A.'nın tedavisinin sürdüğü hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Yaşamını yitiren Akgün'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, plakasız beyaz bir otomobil ile silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ile saldırıya uğrayan 2 kişi arasında uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumet bulunduğu ileri sürüldü. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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        #haberler
        #İzmir
        #Son dakika haberler
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