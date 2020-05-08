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Buğdayda alım fiyatı açıklandı, gözler üretimde

Tarım ve Orman Bakanlığının sahada yaptığı incelemelere göre ekilişlerin pandemi öncesi tamamlanmış olması nedeniyle buğday üretiminin en az yüzde 5 artması bekleniyor. Üretimde sağlanan bu avantajın ardından, sapa kalkma ve başaklanma dönemleri için de yağışlar önem taşıyor

Buğdayda alım fiyatı
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday alım fiyatını açıklamasının ardından gözler, kısa süre sonra gerçekleştirilecek hasatla buğday üretimine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat ve bakliyat alım fiyatlarını kabine toplantısının ardından açıklamıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla stratejik tarım ürünlerini takip etmek üzere oluşturulan "Ürün Masaları" da başta hasadın yaklaştığı buğdaya ilişkin gelişmeler olmak üzere saha ziyaretleriyle tarım alanlarını takip ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ürün Masaları tarafından hazırlanan değerlendirme kapsamında, geçen yıl buğday ekilişi 68,5 milyon dekar, toplam üretim 19 milyon ton oldu. 57,5 milyon dekar alanda 15,85 milyon ton ekmeklik buğday, 11 milyon dekar alanda da 3,15 milyon ton makarnalık buğday üretildi.

ÜRETİMDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Bu üretim sezonu için yapılan ilk değerlendirmelere göre ise özellikle makarnalık buğdayda olmak üzere toplam ekiliş alanları yüzde 5 civarında arttı. Artışının daha çok sulu alanlarda olması sebebiyle üretimin bir önceki yılın yüzde 5-10 üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların da bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemde gerçekleşmesi nedeniyle kardeşlenme aşamasında herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Sapa kalkma ve başaklanma dönemleri için de bu dönemdeki yağışlar önemli.

Şanlıurfa, Adana, Tekirdağ, Kırklareli, Ankara ve Yozgat'ta nisan ayında yapılan tespitlere göre, üretimde önemli sıkıntı yaşanmıyor. Adana ve Şanlıurfa'da buğday gelişimi dane dolumu aşamasına geçti. Bazı illerde, yabani ot, hastalık ve fare mücadelesi yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının talebiyle Kovid-19 sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler, tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için önem taşıyor.

PANDEMİNİN BUĞDAY ÜRETİMİNE ETKİSİ

Yapılan değerlendirmede, pandemi sürecinin buğday üretimine etkisi de ele alındı. Buna göre, pandemi öncesi ekilişlerin tamamlanmış olması avantaj sağlarken, 2019-2020 üretim sezonu için özellikle makarnalık buğday ekiliş alanlarında ve üretiminde artış bekleniyor. Buğday ekiliş alanlarındaki artışın daha çok sulu alanlarda olması sebebiyle verimde de artış öngörülüyor.

Yine TMO'nun alım yapacağı ürünler arasında yer alan mercimekte de bitkinin fenolojik gelişiminde sorun görünmüyor. Nohut üretiminde ise gerek alansal gerek iklimsel olarak olumsuzluk belirlenmedi.

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