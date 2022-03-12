Başta Rusya Ukrayna savaşı olmak üzere dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle altın kurlarında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanırken altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Peki, 1 gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mart güncel altın kuru...

1 GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? (12 MART)

1 Gram altın fiyatı saat 13:00 itibariyle Alış'ta 941,60 TL , Satış'ta 944,49 TL'den işlem görüyor.

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