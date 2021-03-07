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Bugün (7 Mart) hangi maçlar var? TFF 7 Mart Pazar maç programını açıkladı: TFF Süper Lig maçları

Bugün kimin maçı var? sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programıyla birlikte 7 Mart Pazar günü oynanacak TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları belli oldu. Peki, bugün Süper Lig'de kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? Bugün (7 Mart) hangi maçlar var? 7 Mart TFF Süper Lig maçları

Bugün (7 Mart) hangi maçlar var? TFF 7 Mart Pazar maç programını açıkladı: TFF Süper Lig maçları

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte 7 Mart Pazar günü oynanacak TFF 1. Lig, Süper Lig maçları: Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?

7 MART PAZAR SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 29. hafta 7 Mart Pazar günü oynanacak maçlar ve maçların yayınlanacağı kanallar şöyle:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) beIN SPORTS HD 1

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman) beIN SPORTS HD 1

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk) beIN SPORTS HD 2

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom) beIN SPORTS HD 1

7 MART PAZAR TFF 1. LİG – (25. HAFTA) MAÇLARI

13:30 Bereket Sigorta Ümraniyespor– Giresunspor / beIN SPORTS MAX HD 1

16:00 | Beypiliç Boluspor – Bursaspor / beIN SPORTS MAX HD 1

16:00 | Akhisarspor – Eskişehirspor / beIN SPORTS MAX HD 2

19:00 | Altay – Tuzlaspor / beIN SPORTS MAX HD 1

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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