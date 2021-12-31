31 Aralık ve 1 Ocak AVM'ler açık mı? Sorusu araştırılıyor. 1 Ocak'ta ve 31 Aralık'ta gezmeye gidecek vatandaşlar "31 Aralık ve 1 Ocak AVM kaça kadar açık?" sorusuna cevap arıyor. İşte Yılbaşında AVM çalışma saatleri...

31 ARALIK'TA AVM'LER AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir. Bu nedenle 31 Ocak'ta AVM'ler normal çalışma saatlerinde hizmet verecekler.

1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?

AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. Alışveriş merkezleri genellikle 10:00-22:00 çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Ancak resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.