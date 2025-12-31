Habertürk
        Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

        Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

        Banka çalışma saatleri 31 Aralık Çarşamba yılın son günü merak ediliyor. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek, hesapları düzenlemek ya da yıl sonu ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar Garanti, TEB, Vakıfbank, Ziraat ve diğer bankaların çalışma durumunu sorguluyor. 1 Ocak resmi tatilde devlet kurumları kapalı olduğu biliniyor. Peki Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

        Giriş: 31.12.2025 - 00:12 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:12
        1

        Yılın son günü olan 31 Aralık’ta bankaların çalışma durumu araştırılıyor. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak Perşembe resmî tatiller kapsamında kurum ve kuruluşlar çalışmalarına ara verecek. Resmî tatilden bir önceki gün olan 31 Aralık’ta bankaların durumu sorgulanıyor. Peki, Bugün bankalar açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, 31 Aralık 2025 bankaların çalışma durumu

        2

        31 ARALIK'TA BANKALAR AÇIK MI?

        31 Aralık Çarşamba bankalar tatil olmayacak. Şubeler hizmet vermeye devam edecek.

        1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

        1 Ocak 2026 resmi tatil olduğundan dolayı bankalar kapalı olacak.

        3

        RESMİ TATİLLER

        1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

        19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi

        20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün

        21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün

        23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün

        28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün

        29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün

        30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün

        15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

        30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

        28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

        29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

