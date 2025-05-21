Bugün Dünya Çay Günü! Tüm dünyayı bir bardakta birleştiren içeceğin kültürel izleri çok eskiye dayanıyor!

JAPONYA’DA ZARAFET: ÇAY SEREMONİSİ

9. yüzyılda Budist rahipler tarafından Japonya’ya getirilen çay, burada bir içecekten çok daha fazlasına dönüşür. Japon kültüründe “chanoyu” adı verilen çay seremonisi; sadelik, zarafet ve anda kalma felsefesiyle özdeşleşir. Her hareketin anlamlı olduğu bu ritüel, çayın meditatif ve sanatsal yönünü yüceltir.