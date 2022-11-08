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Bugün hangi maçlar var ve kimin maçı var? İşte günün maç programı

Futbolda gözler bu kez Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupanın şampiyonluk adaylarından Galatasaray, bu akşam sahasında Ofspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Ülkemizde kupa maçları oynanırken Avrupa'nın büyük liglerinde de önemli maçlar ekranlara gelecek. İşte, 8 Kasım 2022 programı...

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  • Bugün hangi maçlar var 8 Kasım Salı? Bugün kimin maçı var? Hangi ligde hangi maçlar oynanacak ve hangi kanalda? İşte futbolda günün programı...

    Futbolda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi mesaisinin başladığı günde ülkemizde ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki önemli maçları bir araya getirdik. İşte, ligimizde şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve Adana Demirspor'un da sahne alacağı günün programı..
  • Bugün hangi maçlar var 8 Kasım Salı? Bugün kimin maçı var? Hangi ligde hangi maçlar oynanacak ve hangi kanalda? İşte futbolda günün programı...

    FUTBOLDA GÜNÜN PROGRAMI (8 KASIM 2022)

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (A SPOR)

    15:00 Alanyaspor - Sakaryaspor

    17:00 Ankaragücü - Amed Sportif

    19:00 Adana Demir - Nazilli Belediye

    21:00 Galatasaray - Ofspor
  • Bugün hangi maçlar var 8 Kasım Salı? Bugün kimin maçı var? Hangi ligde hangi maçlar oynanacak ve hangi kanalda? İşte futbolda günün programı...

    SERIE A (S SPORT)

    20:30 Napoli - Empoli

    22:45 Cremonese - Milan
  • Bugün hangi maçlar var 8 Kasım Salı? Bugün kimin maçı var? Hangi ligde hangi maçlar oynanacak ve hangi kanalda? İşte futbolda günün programı...

    LA LIGA (S SPORT)

    23:30 Osasuna - Barcelona
  • Bugün hangi maçlar var 8 Kasım Salı? Bugün kimin maçı var? Hangi ligde hangi maçlar oynanacak ve hangi kanalda? İşte futbolda günün programı...

    BUNDESLIGA (BEIN SPORTS)

    20:30 Wolfsburg - Dortmund

    22:30 Bayern Münih - Werder Bremen
  • Bugün hangi maçlar var 8 Kasım Salı? Bugün kimin maçı var? Hangi ligde hangi maçlar oynanacak ve hangi kanalda? İşte futbolda günün programı...

    Fransa'da bu hafta içi maç oynanmayacak.
  • Bugün hangi maçlar var 8 Kasım Salı? Bugün kimin maçı var? Hangi ligde hangi maçlar oynanacak ve hangi kanalda? İşte futbolda günün programı...

    İngiltere'de ise Lig Kupası maçları oynanacak.

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