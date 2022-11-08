Futbolda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi mesaisinin başladığı günde ülkemizde ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki önemli maçları bir araya getirdik. İşte, ligimizde şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve Adana Demirspor'un da sahne alacağı günün programı..