Bugün hangi maçlar var? 25 Ağustos Pazartesi bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
25 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A maçları oynanacak. Süper Lig'in 3. haftası ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçı ile kapanacak. Premier Lig'de ise Newcastle United-Liverpool maçı futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 25 Ağustos 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.
25 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
21.30 İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
21.30 İstanbulspor-Manisa FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
İngiltere Premier Lig
22.00 Newcastle United-Liverpool
İspanya La Liga
20.30 Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
22.00 Sevilla-Getafe
İtalya Serie A
19.30 Udinese-Hellas Verona
21.45 Inter-Torino