        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 25 Ağustos 2025 bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 25 Ağustos Pazartesi bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        25 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A maçları oynanacak. Süper Lig'in 3. haftası ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçı ile kapanacak. Premier Lig'de ise Newcastle United-Liverpool maçı futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 25 Ağustos 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 10:44 Güncelleme: 25.08.2025 - 10:44
        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da heyecan dolu mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 25 Ağustos 2025 bugünkü maç programı…

        25 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR MAÇI VAR?

        Trendyol Süper Lig

        21.30 İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)

        Trendyol 1. Lig

        21.30 İstanbulspor-Manisa FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        İngiltere Premier Lig

        22.00 Newcastle United-Liverpool

        İspanya La Liga

        20.30 Athletic Bilbao-Rayo Vallecano

        22.00 Sevilla-Getafe

        İtalya Serie A

        19.30 Udinese-Hellas Verona

        21.45 Inter-Torino

