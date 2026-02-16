Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 16 Şubat 2026 Pazartesi maç programı

        Bugünkü maçlar 16 Şubat 2026 Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün futbolseverleri heyecan dolu bir maç programı bekliyor. Süper Lig, 2. Lig, İngiltere Federasyon Kupası, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Portekiz Süper Ligi'nde birbirinden kritik mücadeleler yer alıyor. Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçı "Haliç derbisi"ne sahne oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Şubat 2026 Pazartesi maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 11:04 Güncelleme: 16.02.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        16 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün futbolseverleri heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Yerli liglerin yanı sıra uluslararası arenada birbirinden kritik mücadeleler yer alıyor. Bu akşam oynanacak Süper Lig, 2. Lig, İngiltere Federasyon Kupası, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Portekiz Süper Ligi maçlarını kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 16 Şubat 2026 maç programı ve mücadelelerin balangıç saatleri…

        2

        16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Süper Lig

        20:00 Kasımpaşa - Karagümrük

        3

        2. Lig

        14:00 Mardin 1969 Spor - Somaspor

        4

        İngiltere Federasyon Kupası

        22:30 Macclesfield FC - Brentford

        5

        İtalya Serie A

        22:45 Cagliari Calcio - US Lecce

        6

        İspanya La Liga

        23:00 Girona - Barcelona

        7

        Portekiz Süper Ligi

        23:15 Rio Ave FC - Moreirense FC

        8

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        ABD Adalet Bakanı'na Epstein eleştirisi
        ABD Adalet Bakanı'na Epstein eleştirisi
        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet!
        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Selimiye Camisi Ramazan'ın ilk günü ziyarete açılıyor
        Selimiye Camisi Ramazan'ın ilk günü ziyarete açılıyor
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        Bursalı model sayısı artıyor
        Bursalı model sayısı artıyor