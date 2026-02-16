16 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün futbolseverleri heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Yerli liglerin yanı sıra uluslararası arenada birbirinden kritik mücadeleler yer alıyor. Bu akşam oynanacak Süper Lig, 2. Lig, İngiltere Federasyon Kupası, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Portekiz Süper Ligi maçlarını kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 16 Şubat 2026 maç programı ve mücadelelerin balangıç saatleri…