Bugünkü maçlar 16 Şubat 2026 Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugün futbolseverleri heyecan dolu bir maç programı bekliyor. Süper Lig, 2. Lig, İngiltere Federasyon Kupası, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Portekiz Süper Ligi'nde birbirinden kritik mücadeleler yer alıyor. Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçı "Haliç derbisi"ne sahne oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Şubat 2026 Pazartesi maç programı...
16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Süper Lig
20:00 Kasımpaşa - Karagümrük
2. Lig
14:00 Mardin 1969 Spor - Somaspor
İngiltere Federasyon Kupası
22:30 Macclesfield FC - Brentford
İtalya Serie A
22:45 Cagliari Calcio - US Lecce
İspanya La Liga
23:00 Girona - Barcelona
Portekiz Süper Ligi
23:15 Rio Ave FC - Moreirense FC