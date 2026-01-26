Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 26 Ocak 2026 Pazartesi maç programı

        Bugünkü maçlar 26 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün futbolseverleri heyecan dolu bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Portekiz Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden kritik mücadeleler yer alıyor. Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'un konuğu oluyor. 1. Lig'de ise Sakaryaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ocak Pazartesi maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:59
        1

        26 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün futbolseverleri dopdolu bir fikstür bekliyor. Yerli ve yabancı liglerde birbirinden kritik mücadeleler yer alıyor. Bu akşam oynanacak Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Portekiz Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig maçlarını kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 26 Ocak 2026 maç programı!

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇ VAR?

        Trendyol Süper Lig

        20:00 | İkas Eyüpspor - Beşiktaş

        3

        Trendyol 1. Lig

        20:00 | Sakaryaspor - Sipay Bodrum FK

        4

        İngiltere Premier Lig

        23:00 | Everton FC - Leeds United

        5

        İspanya LaLiga

        23:00 | Girona - Getafe

        6

        İtalya Serie A

        22:45 | Hellas Verona - Udinese Calcio

        7

        Portekiz Süper Ligi

        23:15 | FC Porto - Gil Vicente Barcelos

        8

        Suudi Arabistan Pro Lig

        18:20 | AL Hazem FC - Damac FC

        20:30 | Al-Ittihad FC - Al-Akhdoud Club

        20:30 | Al-Nassr FC - Al-Taawoun FC

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
