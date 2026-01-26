Bugünkü maçlar 26 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugün futbolseverleri heyecan dolu bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Portekiz Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden kritik mücadeleler yer alıyor. Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'un konuğu oluyor. 1. Lig'de ise Sakaryaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ocak Pazartesi maç programı...
BUGÜN HANGİ MAÇ VAR?
Trendyol Süper Lig
20:00 | İkas Eyüpspor - Beşiktaş
Trendyol 1. Lig
20:00 | Sakaryaspor - Sipay Bodrum FK
İngiltere Premier Lig
23:00 | Everton FC - Leeds United
İspanya LaLiga
23:00 | Girona - Getafe
İtalya Serie A
22:45 | Hellas Verona - Udinese Calcio