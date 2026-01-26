26 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün futbolseverleri dopdolu bir fikstür bekliyor. Yerli ve yabancı liglerde birbirinden kritik mücadeleler yer alıyor. Bu akşam oynanacak Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Portekiz Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig maçlarını kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 26 Ocak 2026 maç programı!