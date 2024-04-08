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        Haberler Yaşam Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 8 Nisan 2024 Pazartesi hastane poliklinikleri ve sağlık ocakları tatil mi olacak?

        8 Nisan Pazartesi bugün hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları açık mı?

        Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 8 Nisan Pazartesi yani bugün, hastanelerin, sağlık ocaklarının ve aile hekimlerinin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Bayramın resmi tatil olması nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki, 8 Nisan Pazartesi bugün hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları açık mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:01
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        8 Nisan Pazartesi yani bugün hastanelerin, sağlık ocaklarının çalışıp çalışmadığı sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı yoksa kapalı mı olacak? Aile hekimleri 8 Nisan Pazartesi günü çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili detaylar...

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        8 NİSAN 2024 HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI?

        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurt genelinde hastaneler, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü yani bugün öğlene kadar mesai yapacak. Öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak.

        Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle de hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

        Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.

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        HASTANELERDE POLİKLİNİKLER AÇIK OLACAK MI?

        Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak. Bununla birlikte, acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.

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        SAĞLIK OCAKLARI HİZMET VERECEK Mİ? AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

        Sağlık ocakları 8 Nisan Pazartesi günü yani bugün son kez açık olacak. 9 Nisan Salı günü ise yarım gün mesai yapacak. Bunun dışında kalan günlerde resmi tatil dolayısıyla sağlık ocakları kapalı olacak. Yani, aile hekimleri bu süre zarfında çalışmayacak.

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