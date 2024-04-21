ANKARA, İSTANBUL, İZMİR HAVA DURUMU

Başkent Ankara'da Pazartesi günü en düşük sıcaklığın 10 derece olması beklenirken en yüksek sıcaklığın ise 21 derece olması bekleniyor. Başkent'te Pazartesi günü yağış beklenmiyor.

İstanbul yer yer yağışlı geçen bir haftanın ardından yine yağmurlu bir sabaha uyanacak. 22 Nisan Pazartesi günü İstanbullular için termometreler 13 ile 19 derece arasında seyredecek.

İzmir'de ise hava sıcaklıkları 14 ile 25 derece arasında seyredecek. Hava sıcaklığının yüksek olacağı İzmir'de yağmur bekleniyor.