Bugün hava nasıl olacak? 24 Haziran Salı İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Haziran ayının son haftasına girilirken, yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" 24 Haziran 2025 Salı İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, yeni haftanın gelişiyle birlikte artmaya devam etmesi bekleniyor. İşte 24 Haziran Salı Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık