Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, yeni haftanın gelişiyle birlikte artmaya devam etmesi bekleniyor. İşte 24 Haziran Salı Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu raporu...