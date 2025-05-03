BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Samsun ile Elazığ'ın doğu, Bingöl'ün batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.