Sağlık Bakanlığı'ndan sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara, ilişkin risk altındaki gruplar için uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 31 Temmuz Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle risk altındaki grupların öğle saatlerinde dışarıda olmaması gerektiğini vurgulayan Muhammed Emin Demirkol, dışarı çıkmak zorunda olanlara, geniş şapka kullanmalarını, güneş gözlüğü takmalarını, açık renkli kıyafetler giymelerini ve güneş kremi kullanmalarını önerdi. İşte bugün hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimleri, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, Perşembe sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı