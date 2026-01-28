Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı?
Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yetkililer, hafta sonuna doğru sıcaklıkların sert düşeceğini belirtirken İstanbul başta olmak bazı illerde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Türkiye genelinde, yağmurlu ve ılık havalar yaşanıyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı?" İşte 28 Ocak 2026 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklığının, batı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, yağışların Kuzey Ege, Muğla ve Akdeniz kıyıları ile Adıyaman, G. Antep, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. İşte detaylar..
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Batı Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Ege ve Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kıyıları ile Muğla'nın doğu kıyılarında kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DENİZLİ 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin Çarşamba günü sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin güney ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -15°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, G.Antep, Kilis, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı