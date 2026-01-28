Habertürk
        Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Ocak Çarşamba MGM ile hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

        Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yetkililer, hafta sonuna doğru sıcaklıkların sert düşeceğini belirtirken İstanbul başta olmak bazı illerde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Türkiye genelinde, yağmurlu ve ılık havalar yaşanıyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı?" İşte 28 Ocak 2026 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile hava durumu tahminleri...

        Giriş: 28.01.2026 - 01:06 Güncelleme: 28.01.2026 - 01:06
        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklığının, batı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, yağışların Kuzey Ege, Muğla ve Akdeniz kıyıları ile Adıyaman, G. Antep, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. İşte detaylar..

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Batı Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Ege ve Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE 4°C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        İSTANBUL 9°C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ 6°C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        KOCAELİ 9°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kıyıları ile Muğla'nın doğu kıyılarında kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR 3°C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        DENİZLİ 7°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR 9°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA 4°C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 7°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA 10°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY 7°C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA 4°C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA 3°C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR 4°C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA 1°C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        SİVAS -2°C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin Çarşamba günü sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU 4°C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        DÜZCE 8°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        SİNOP 10°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK 10°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA 5°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN 2°C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN 11°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON 10°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin güney ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM -9°C, 2°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS -15°C, -1°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA 0°C, 2°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        VAN -7°C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, G.Antep, Kilis, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR -3°C, 2°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        GAZİANTEP 3°C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SİİRT 0°C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        ŞANLIURFA 5°C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

