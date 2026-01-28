EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kıyıları ile Muğla'nın doğu kıyılarında kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı