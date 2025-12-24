BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Amasya, Tokat, Kastamonu, Karabük, Sinop, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.