Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Aralık Çarşamba günü hava durumu raporunu yayımladı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 24 Aralık Çarşamba günü batı bölgelerdeki yağışlar büyük oranda kesilse de, Doğu Karadeniz kıyılarında birkaç gün daha süreceğini belirtti. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte ? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 24 Aralık Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Anadolu’da soğuk ve yağışlı havalar gelecek 8-10 gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Amasya, Tokat, Kastamonu, Karabük, Sinop, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
İZMİR 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kıyı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA 2°C, 8°C
Çok bulutlu