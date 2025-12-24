Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 24 Aralık Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Aralık Çarşamba günü hava durumu raporunu yayımladı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 24 Aralık Çarşamba günü batı bölgelerdeki yağışlar büyük oranda kesilse de, Doğu Karadeniz kıyılarında birkaç gün daha süreceğini belirtti. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte ? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 24 Aralık Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 01:08 Güncelleme: 24.12.2025 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Anadolu’da soğuk ve yağışlı havalar gelecek 8-10 gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Amasya, Tokat, Kastamonu, Karabük, Sinop, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 6°C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

        İZMİR 6°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kıyı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ANKARA 2°C, 8°C

        Çok bulutlu

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
        Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
        Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı: Kadıköy'de bileği bükülmüyor!
        Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı: Kadıköy'de bileği bükülmüyor!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi