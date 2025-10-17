BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.