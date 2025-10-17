Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji ile 17 Ekim Cuma İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

        Bugün hava nasıl olacak? 17 Ekim Cuma İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz Bölgesi kıyıları sağanak yağmurlu, diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının ise kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 17 Ekim 2025 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Giriş: 17.10.2025 - 00:35 Güncelleme: 17.10.2025 - 00:35
        Ekim ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine indi. Yağışsız ve kurak geçen günler, bazı illerde barajların kritik seviyenin altına inmesine sebep oldu. Hafta sonu etkili olması beklenen soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağışlar, birçok bölgede kendini gösterecek. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteoroloji ile 17 Ekim Cuma İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        İSTANBUL 15°C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR 13°C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 7°C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

