Bugün iftarda ne var? Ramazan'ın on altıncı günü için etli kuru fasulye ve pirinç pilavı ile menü önerisi!
Orucun on altıncı gününde "Bugün ne pişirsem?" derdine, Türk mutfağının en geleneksel ve doyurucu lezzetleriyle son veriyoruz. Dumanı tüten kuru fasulyesinden bisküvili pastasına kadar herkesin favorisi olacak günün menüsü, işte detaylar...
Ramazan ayının on altıncı gününde, sofralarımızın en sevilen klasiklerini bir araya getirdiğimiz anne eli değmiş gibi bir menü ile karşınızdayız. Evdeki malzemelerle hiç yorulmadan hazırlayabileceğiniz bu efsane lezzetlerin tam ölçülü tarifleri haberimizde...
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI
MALZEMELER
5 adet olgun domates
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı domates salçası
5 su bardağı sıcak su
1 çay bardağı sıcak süt
Tuz, karabiber
Üzeri için: Rendelenmiş kaşar peyniri
HAZIRLANIŞI
Tereyağı ve sıvı yağı derin bir tencereye alıp unu kokusu çıkana kadar hafifçe kavurun.
Salçayı ekleyip karıştırın. Ardından kabukları soyulup rendelenmiş domatesleri ilave edin ve 5 dakika bu şekilde pişirin.
Sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın. 10 dakika kadar kaynadıktan sonra çorbayı pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin.
Sıcak sütü, tuzu ve karabiberi ekleyip bir taşım daha kaynatın. Kaselere alıp üzerine bolca kaşar peyniri serperek sıcak servis yapın.
ETLİ KURU FASULYE
MALZEMELER
2 su bardağı kuru fasulye (önceden ıslatılmış)
300 gram kuşbaşı dana eti
1 adet büyük boy kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz, kırmızı toz biber
Sıcak su
HAZIRLANIŞI
Geceden ıslattığınız fasulyeleri yıkayıp suyunu süzün. Düdüklü tencereye etleri alın ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Yağları ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyip soğanlar pembeleşene kadar soteleyin.
Salçaları ve toz biberi ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Süzülmüş fasulyeleri ekleyip birkaç tur karıştırın. Üzerini 3-4 parmak geçecek kadar sıcak su ve tuzunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp etler ve fasulyeler lokum gibi olana kadar (yaklaşık 30-40 dakika) pişirin.
TEREYAĞLI PİRİNÇ PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)
Tuz
3-4 damla limon suyu (pilavın beyaz olması için)
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri ılık tuzlu suda yarım saat bekletip nişastası gidene kadar iyice yıkayın ve süzün. Pilav tenceresine sıvı yağ ve tereyağını alın. Süzülmüş pirinçleri ekleyip taneler şeffaflaşana kadar sürekli karıştırarak kavurun.
Sıcak suyu, tuzu ve birkaç damla limon suyunu ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra ise en kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra kapağın altına kağıt havlu sererek 15 dakika demlendirip servis yapın.
ÇOBAN SALATA
MALZEMELER
4 adet domates
3 adet salatalık
2 adet sivri biber
1 adet orta boy kuru soğan
Yarım demet maydanoz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Tuz
HAZIRLANIŞI
Soğanı ince ince piyazlık doğrayıp acısının çıkması için tuzla hafifçe ovun. Domates, salatalık ve biberleri klasik salata boyutunda küp küp doğrayın. Maydanozu incecik kıyın.
Tüm sebzeleri derin bir salata kasesinde birleştirin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu ekleyip ezmeden nazikçe harmanlayarak servis tabağına alın.
BİSKÜVİLİ PASTA
MALZEMELER
2 paket petibör bisküvi
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı tepeleme un
2 yemek kaşığı tepeleme nişasta
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için: Hindistan cevizi veya çekilmiş fındık
HAZIRLANIŞI
Süt, toz şeker, un, nişasta ve kakaoyu derin bir tencereye alıp ocağa koymadan önce pürüzsüz olana kadar çırpın. Tencereyi ocağa alıp orta ateşte sürekli karıştırarak puding koyulaşıp göz göz olana kadar pişirin.
Ocaktan alıp içine vanilya ve tereyağını ekleyin, yağ tamamen eriyene kadar karıştırın.
Dikdörtgen veya kare bir borcamın tabanına bir sıra bisküvi dizin. Üzerine sıcak pudingden döküp eşit şekilde yayın. Bisküviler bitene kadar bu işlemi 3-4 kat tekrarlayın. En üste kalan pudingin tamamını döküp üzerini düzeltin.
Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın ve en az 3 saat dinlendirin. Servis etmeden önce üzerini bolca Hindistan cevizi ile süsleyin.