Bugün iftarda ne var? Ramazanın on birinci gününe özel: Közlenmiş kırmızı biber çorbası ve tepsi kebabı!

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Közlenmiş biberleri tencereye ilave edin ve birkaç tur çevirin. Sıcak suyu, tuzu ve baharatları ekleyip 10 dakika kadar orta ateşte kaynatın.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çorbayı blenderdan geçirin. Ocağın altını kısıp sütü yavaş yavaş ekleyin ve bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.