Bugün iftarda ne var? Ramazanın on birinci gününe özel: Közlenmiş kırmızı biber çorbası ve tepsi kebabı!
Ramazan ayının on birinci gününde "Bugün ne pişirsem?" diyenler için hem göze hem de damağa hitap eden, protein ve sebze dengesi kusursuz bir menü hazırladık. İftar sofranızda Hatay rüzgarları estirecek yöresel ana yemeği ve ev yapımı efsane tatlısıyla bu nefis listenin tüm detayları haberimizde...
Oruçlu geçen günün ardından iftar sofrasında ailenizle paylaşacağınız şık, doyurucu ve hazırlaması oldukça pratik bir menü arıyorsanız doğru yerdesiniz. Çorbasından enfes çikolatalı tatlısına kadar özenle seçilmiş, yedikçe yediren on birinci gün menüsünün tarifleri haberimizin devamında...
KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBER ÇORBASI
MALZEMELER
4 adet iri kırmızı kapya biber
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 yemek kaşığı un
1 çay bardağı süt
5 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, pul biber
HAZIRLANIŞI
Kapya biberleri fırında veya ocakta közleyin, kabuklarını soyup çekirdeklerini temizledikten sonra iri iri doğrayın.
Çorba tenceresinde tereyağı ve sıvı yağı kızdırın. Yemeklik doğranmış soğanı ve ezilmiş sarımsakları yumuşayana kadar kavurun.
Unu ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Közlenmiş biberleri tencereye ilave edin ve birkaç tur çevirin. Sıcak suyu, tuzu ve baharatları ekleyip 10 dakika kadar orta ateşte kaynatın.
Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çorbayı blenderdan geçirin. Ocağın altını kısıp sütü yavaş yavaş ekleyin ve bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.
HATAY USULÜ TEPSİ KEBABI
MALZEMELER
500 gram orta yağlı dana kıyma (tercihen kuzu-dana karışık)
1 adet orta boy kuru soğan
2 diş sarımsak
1 adet kapya biber
2 adet yeşil biber
1 tutam ince kıyılmış maydanoz
1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı kimyon, tuz, karabiber, pul biber
Sosu için: 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı sıcak su
Üzeri için: Domates dilimleri ve yeşil biber
HAZIRLANIŞI
Soğan, sarımsak, kapya biber ve yeşil biberleri zırh yardımıyla çok ince kıyın (eğer zırh yoksa mutfak robotundan çok ezilmemesine dikkat ederek geçirin).
Derin bir tepsiye kıymayı, ince kıyılmış sebzeleri, maydanozu, salçaları ve baharatları alın. Tüm malzemeler birbiriyle iyice özdeşleşene kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun.
Hazırladığınız et harcını yuvarlak veya kare bir fırın tepsisine elinizle bastırarak eşit kalınlıkta, ince bir tabaka halinde yayın. Etin pişerken küçüleceğini hesap ederek kenarlara doğru iyice bastırın. Bıçak yardımıyla kebabı önceden üçgen dilimler halinde kesin. Üzerine domates dilimleri ve biberleri yerleştirin.
Sosu için salça ve sıcak suyu bir kasede açıp kebabın üzerine eşit şekilde gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, etler kızarıp suyunu hafif çekene kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
ŞEHRİYELİ KUSKUS PİLAVI
MALZEMELER
1,5 su bardağı kuskus
Yarım çay bardağı arpa şehriye
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Tencereye sıvı yağı ve tereyağını alıp eritin. Arpa şehriyeleri ekleyip rengi hafif kahverengiye dönene kadar kavurun. Kuskusları ilave edip şehriyelerle birlikte 2-3 dakika daha sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin. Sıcak suyu ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise altını iyice kısıp suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocağı kapattıktan sonra tencerenin kapağının altına kağıt havlu koyup 15 dakika demlenmeye bırakın ve nazikçe karıştırarak servis yapın.
ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PİLAKİ
MALZEMELER
2 su bardağı taze veya haşlanmış barbunya
1 adet kuru soğan
1 adet patates
1 adet havuç
2 diş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı toz şeker, tuz
2 su bardağı sıcak su
Üzeri için: İnce kıyılmış maydanoz
HAZIRLANIŞI
Taze barbunya kullanıyorsanız önceden yumuşayana kadar haşlayın ve kara suyunu süzün.
Tencereye zeytinyağını alıp yemeklik doğranmış soğanları ve sarımsakları pembeleşene kadar kavurun.
Küp küp doğranmış havuç ve patatesleri ilave edip 5 dakika kadar sebzeleri soteleyin.
Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar çevirin.
Haşlanmış barbunyaları, toz şekeri ve tuzu tencereye ilave edin.
Üzerine sıcak suyu ekleyip kısık ateşte sebzeler tamamen yumuşayana kadar pişirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında soğutun ve üzerine maydanoz serperek servis yapın.
EV YAPIMI SUPANGLE
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı tepeleme un
2,5 yemek kaşığı kakao
1 adet yumurta sarısı
80 gram bitter çikolata
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı buzlu soğuk su
Kupların tabanı için: Evdeki bayat kek dilimleri veya kedi dili bisküvi
HAZIRLANIŞI
Derin bir tencereye süt, toz şeker, un, kakao ve yumurta sarısını alın. Ocağa koymadan önce tel çırpıcıyla pürüzsüz olana kadar iyice karıştırın. Tencereyi orta ateşe alın ve kaynayıp muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Göz göz olup kaynayan pudingi ocaktan alın. Hemen içine bitter çikolatayı ve tereyağını ekleyip kendi sıcağıyla eriyene kadar karıştırın. Tatlı 10 dakika kadar oda sıcaklığında ilk sıcaklığını attıktan sonra, içine 1 çay bardağı buzlu soğuk suyu (gerçek supangle kıvamı için en önemli püf noktası budur) dökün.
Mikserle yaklaşık 5 dakika boyunca yüksek devirde çırparak pürüzsüz ve akışkan bir kıvam elde edin. Servis kuplarının tabanına ufalanmış kek parçalarını yerleştirin (kekleri azıcık sütle ıslatabilirsiniz). Üzerlerine hazırladığınız sıcak supangleyi paylaştırın.
Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve en az 3-4 saat soğuttuktan sonra servis yapın.