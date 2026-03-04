Bugün iftarda ne var? Ramazanın on dördüncü gününe özel hafif lezzetler: İftar için çorbadan tatlıya kusursuz menü önerisi!
Ramazan ayının on dördüncü gününde, "Bugün iftara ne pişirsem?" diyen okuyucularımız için vitamin deposu ve çok doyurucu bir menü hazırladık. Ailenizle aynı sofrayı paylaşırken midenizi yormayacak bu lezzet dolu ve pratik on dördüncü gün iftar menüsünün tarifleri haberimizde...
Neredeyse yarısını geride bıraktığımız on bir ayın sultanında, iftar sofralarınıza çok yakışacak et ve sebze uyumunun en güzel halini sunuyoruz. Oruç tutanları yormayacak hafif başlangıçları ve ferahlatıcı tatlısıyla günün kusursuz iftar menüsü, işte detaylar...
YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI
MALZEMELER
1 su bardağı yeşil mercimek
1 çay bardağı erişte (veya arpa şehriye)
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
6 su bardağı sıcak su
Tuz, kuru nane, karabiber
HAZIRLANIŞI
Yeşil mercimekleri yıkayıp küçük bir tencerede yumuşayana kadar hafifçe haşlayın ve kara suyunu süzün. Çorba tenceresine sıvı yağ ve tereyağını alın. Yemeklik doğradığınız soğanı pembeleşene kadar kavurun.
Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurmaya devam edin. Haşlanmış mercimekleri tencereye ilave edip üzerine sıcak suyu dökün ve kaynamaya bırakın.
Su kaynadığında erişteleri, tuzu ve karabiberi ekleyin. Erişteler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan almadan hemen önce kuru naneyi serpin, bir taşım daha kaynatıp sıcak servis yapın.
MANTARLI ET SOTE
MALZEMELER
400 gram kuşbaşı dana eti
300 gram kültür mantarı
1 adet büyük boy kuru soğan
2 adet sivri biber
1 adet kapya biber
2 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz, karabiber, kekik, pul biber
1 su bardağı sıcak su
HAZIRLANIŞI
Kuşbaşı etleri geniş bir tavaya alıp orta ateşte suyunu salıp çekene kadar ara sıra karıştırarak kavurun. Suyunu çeken etlere sıvı yağı ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyip soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
İnce ince doğranmış sivri biber ve kapya biberi ilave edip 2-3 dakika soteleyin. Mantarları temizleyip çok ince olmayacak şekilde dilimleyin ve tavaya ekleyin (mantarların su salmaması için bu aşamada ocağın altını biraz açın).
Mantarlar hafif küçülünce salçayı ve küp küp doğranmış kabuksuz domatesleri ekleyin. Sıcak suyu, tuzu ve baharatları ilave edip tavanın kapağını kapatın. Etler lokum gibi olana kadar kısık ateşte pişirin.
BEZELYELİ HAVUÇLU PİRİNÇ PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
1 çay bardağı haşlanmış bezelye
1 adet haşlanmış ve küp doğranmış havuç
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri ılık tuzlu suda yarım saat bekletip nişastası gidene kadar berrak su çıkana dek yıkayın ve süzün. Pilav tenceresinde tereyağı ve sıvı yağı eritin. Süzülmüş pirinçleri ekleyip taneler şeffaflaşana kadar sürekli karıştırarak kavurun.
Kavrulan pirinçlerin üzerine haşlanmış bezelye ve havucu ekleyip pirinçleri kırmadan 1-2 tur nazikçe çevirin. Sıcak suyu ve tuzu ilave edip tencerenin kapağını kapatın.
Kaynayana kadar yüksek, kaynadıktan sonra en kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp üzerine kağıt havlu sererek 15 dakika demlenmeye bırakın.
KÖZ BİBERLİ YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI
MALZEMELER
1 bağ taze semizotu
2 adet közlenmiş kırmızı kapya biber
1,5 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
HAZIRLANIŞI
Semizotu yapraklarını saplarından nazikçe ayırıp bol suda yıkayın ve sularının tamamen süzülmesini sağlayın. Közlenmiş kapya biberleri çok küçük küpler halinde doğrayın.
Geniş bir kaseye süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsağı ve tuzu alıp pürüzsüz olana kadar çırpın. Suyu süzülmüş semizotu yapraklarını ve doğranmış köz biberleri yoğurtlu karışıma ekleyin.
Malzemeleri ezmeden alttan üste doğru harmanlayın. Servis tabağına alıp üzerine zeytinyağı gezdirerek sofraya getirin.
PORTAKALLI İRMİK TATLISI
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 paket vanilya
Üzeri için: Hindistan cevizi veya Antep fıstığı
HAZIRLANIŞI
Portakalı rendelerken beyaz kısımlarını almamaya özen gösterin (beyaz kısımlar tatlıya acılık verir). Derin bir tencereye süt, irmik, toz şeker, taze sıkılmış portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyin. Tencereyi ocağa almadan önce tüm malzemeyi tel çırpıcı ile iyice karıştırın.
Ocağa alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelip göz göz olana kadar pişirin. Kaynayan tatlıyı ocaktan alıp içine vanilyayı ekleyin ve pürüzsüz olana kadar son bir kez çırpın.
İçini suyla hafifçe çalkaladığınız (tatlının kolay çıkması için) cam bir kalıba tatlıyı sıcakken dökün ve üzerini düzeltin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin. Ters çevirip dilimleyerek servis yapın.
Afiyet olsun!