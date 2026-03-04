Bugün iftarda ne var? Ramazanın on dördüncü gününe özel hafif lezzetler: İftar için çorbadan tatlıya kusursuz menü önerisi!

İnce ince doğranmış sivri biber ve kapya biberi ilave edip 2-3 dakika soteleyin. Mantarları temizleyip çok ince olmayacak şekilde dilimleyin ve tavaya ekleyin (mantarların su salmaması için bu aşamada ocağın altını biraz açın).

Mantarlar hafif küçülünce salçayı ve küp küp doğranmış kabuksuz domatesleri ekleyin. Sıcak suyu, tuzu ve baharatları ilave edip tavanın kapağını kapatın. Etler lokum gibi olana kadar kısık ateşte pişirin.