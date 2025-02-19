Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba İstanbul'da okul var mı, yok mu?
Buügn İstanbul'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından yanıt arıyor. Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı illerde eğitime ara verildi. İstanbul için de kar yağışı uyarısı yapılmış ve AKOM kar kalınlığının 40 cm'yi bulabileceğini söylemişti. Megakentte beklenen kar yağışı başladı. Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 19 Şubat Çarşamba İstanbul'da okul var mı, yok mu, kar tatili olan ilçeler açıklandı mı? İşte detaylar…
Bugün İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müsürlüğü ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü. Kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor. Bu sebeple milyonlarca öğrenci ve velisi İstanbul Valiliği son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 19 Şubat Çarşamba İstanbul’da okul var mı, yok mu, kar tatili olan ilçeler açıklandı mı? İşte detaylar…
BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından "Altay" kar fırtınası yurda giriş yaptı. İstanbul'da kar yağışı başladı.
Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor.
Yoğun yağışın etkili olduğu bazı bölgeler beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle Arnavutköy'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışın akşam saatlerinde kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.
BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bu noktada ''Bugün İstanbul'da okullar tatil mi?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Ancak 19 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul’da okulların tatil edildiğine dair henüz bir açıklama gelmedi.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.
İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İmamoğlu, 3 gün sürmesi beklenen kar yağışıyla ilgili olarak uyarılarda bulundu.
"3 GÜN SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"
İstanbul'u beyaza bürümesi beklenen kar yağışıyla ilgili İBB Ekrem İmamoğlu, şu uyarılarda bulundu:
"Değerli Hemşehrilerim; İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarımız şöyledir: İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız.
Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz. İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.
"ŞAHSİ ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM"
En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.
"İDARİ İZİN DUYURULARI YAPILACAK"
Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır. Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.
Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir. Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek. Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor."
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AKOM'DAN İSTANBUL KAR YAĞIŞI VE FIRTINA UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresi için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.
Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olmasının istendiği açıklamada, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Kentte saat 10.00'dan itibaren fırtınanın etkisini göstermeye başlayacağı aktarılan açıklamada, "Aynı gün saat 12.00'den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00'den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.
Kar kalınlığının bölgelere göre değişeceği ifade edilen açıklamada, "E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak." bilgisi paylaşıldı.
Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının beklendiği vurgulanan açıklamada, özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğal gaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Açıklamada ayrıca şu uyarılarda bulunuldu:
"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğal gaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi. Hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmeler AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmelidir."
VALİ DAVUT GÜL'DEN KAR UYARISI
İstanbul Valisi Davut Gül de geçtiğimiz gün kentte beklenen olumsuz hava koşullarına dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti.
Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.
Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.
4 GÜN SÜRECEK!
İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle birlikte görülecek kar yağışının 4 gün etkili olması bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.
Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz." dedi.
Macit, yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden geleceğini vurgulayarak, "Yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da cumartesiye kadar sıcaklıklar sıfır ila 2 derece arasında olacak. En düşük sıcaklığın ise eksi 1 ile eksi 2'ye düşmesini bekliyoruz. Kar yağışının İstanbul'un Kuzey ve Doğu bölgelerinde daha etkili olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.