Altay kar fırtınası nedir, neden olur? Altay kar fırtınası nerelerde etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuyla ilgili peş peşe uyarılar yayımlayarak vatandaşları bilgilendiriyor. Sibirya üzerinden yurda giriş yapan Altay Kar Fırtınası, İstanbul'un kapısında. İstanbul'da kar yağışı bugün, 19 Şubat 2025'te başlamış olup, 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Peki Altay kar fırtınası nedir, neden olur? Altay kar fırtınası nerelerde etkili olacak?
Altay Kar Fırtınası, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Türkiye'ye ulaşarak yoğun kar yağışı ve sert rüzgârlara neden olduğu bir hava olayıdır. Sibirya üzerinden ilk olarak Karadeniz’de etkili olmaya başlayan Altay Kar Fırtınası, kısa sürede etkisini tüm illerde hissettirmesi bekleniyor. İşte Altay kar fırtınası hakkında bilgiler
ALTAY KAR FIRTINASI NEDİR?
Altay Kar Fırtınası, Sibirya kökenli bir soğuk hava dalgası olarak tanımlanır ve genellikle kar fırtınalarına yol açar. Bu fırtına, Altay Dağları çevresinden kaynaklanarak Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerine, bazen de Batı illerine kadar ulaşabilir. Bu tür fırtınalar, genellikle çok düşük sıcaklıklar, kuvvetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışları ile karakterizedir.
Altay Kar Fırtınası'nın etkileri şunlar olabilir:
Yoğun Kar Yağışı: Kar kalınlıkları hızla artabilir, bazı bölgelerde metreyi geçebilir.
Buzlanma ve Don Olayları: Hava sıcaklıkları aşırı düşerek buzlanma ve karla karışık yağmur yaşanabilir.
Sert Rüzgarlar: Rüzgarın şiddeti de bu fırtınanın önemli bir parçasıdır, bu da sürücülere, yayalara ve hava ulaşımına zarar verebilir.
Zorlayıcı Hava Koşulları: Genellikle ulaşımda aksamalar, elektrik kesintileri ve okul tatilleri gibi etkilere yol açabilir.
Altay Kar Fırtınası'nın Türkiye'ye girmesi, genellikle kasım ve mart ayları arasında, kışın en soğuk zamanlarında görülür. Bu durum, mevsimsel hava değişimlerinin bir sonucu olarak büyük bir dikkat gerektirir.
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı ve fırtına uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarından itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceğini ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağını duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresi için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.
Kentte yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olmasının istendiği açıklamada, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Kentte yarın saat 10.00'dan itibaren fırtınanın etkisini göstermeye başlayacağı aktarılan açıklamada, "Aynı gün saat 12.00'den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00'den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.
Kar kalınlığının bölgelere göre değişeceği ifade edilen açıklamada, "E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak." bilgisi paylaşıldı.
Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının beklendiği vurgulanan açıklamada, özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğal gaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Açıklamada ayrıca şu uyarılarda bulunuldu:
"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğal gaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi. Hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmeler AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmelidir."
İstanbul Valisi Gül'den beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarılar
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti.
Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.
Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.