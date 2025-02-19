Altay kar fırtınası nedir, neden olur? Altay kar fırtınası nerelerde etkili olacak?

Altay Kar Fırtınası'nın etkileri şunlar olabilir:

Yoğun Kar Yağışı: Kar kalınlıkları hızla artabilir, bazı bölgelerde metreyi geçebilir.

Buzlanma ve Don Olayları: Hava sıcaklıkları aşırı düşerek buzlanma ve karla karışık yağmur yaşanabilir.

Sert Rüzgarlar: Rüzgarın şiddeti de bu fırtınanın önemli bir parçasıdır, bu da sürücülere, yayalara ve hava ulaşımına zarar verebilir.

Zorlayıcı Hava Koşulları: Genellikle ulaşımda aksamalar, elektrik kesintileri ve okul tatilleri gibi etkilere yol açabilir.

Altay Kar Fırtınası'nın Türkiye'ye girmesi, genellikle kasım ve mart ayları arasında, kışın en soğuk zamanlarında görülür. Bu durum, mevsimsel hava değişimlerinin bir sonucu olarak büyük bir dikkat gerektirir.